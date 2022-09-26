Bensu Soral'dan uyarı: Eski telefon numaram ile...

Oyuncu Bensu Soral, eski telefon numarasını kullanarak dolandırıcılık girişiminde bulunan kişi veya kişiler hakkında uyarıda bulundu

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2022 Pazartesi, 16:00
Bensu Soral'dan uyarı: Eski telefon numaram ile...
Abone Ol google-news

Oyuncu Bensu Soral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, dolandırıcılık girişiminde bulunan kişi veya kişiler hakkında uyarılarda bulundu.

Soral, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Merhabalar, 2018 yılında iptal ettirdiğim ve bir daha hiç alakam olmayan hattımla ilgili bazı dolandırıcılık duyumları alıyorum. 533***88 numaralı eski hattımın yeni sahibi, adımı kullanarak insanlardan para istiyor. Bu bahsettiğim numaradan herhangi bir mesaj alırsanız lütfen itibar etmeyiniz. Yaşanan durumla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır. Sevgiler"



Bensu Soral telefon numarası dolandırıcı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler