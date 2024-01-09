Benzin ve dizel arasındaki fark ne? Ya yanlış yakıt doldurursak?

Yayınlanma: 09.01.2024 - 14:29

Güncelleme: 09.01.2024 - 14:29

Fosil yakıtlardan vazgeçmenin tartışıldığı, elektrikli araçların yollarda çoğalmaya başladığı bu günlerde hala vazgeçilmez olan dizel ve benzinli yakıtlar, ancak yine de otomobile yakıt alırken birbiriyle karıştırılmaması gerektiğini herkes bilmeli. Çünkü bu iki tip fosil yakıt arasındaki farklar büyüktür ve yanlış yakıt almanın sonuçları çok pahalı olabilir.

Petrolden elde edilen iki yakıtta karbon ve hidrojen atomlarından oluşan kimyasal bileşiklerden (hidrokarbon) oluşur ancak benzin, kısa zincirli hidrokarbonlardan oluşan hafif bir yakıttır ve kıvılcım ateşlemesi ile tutuşturulur. Dizel ise, uzun zincirli hidrokarbonlardan oluşan daha ağır bir yakıttır ve aşırı ısınan havanın üstüne püskürtülerek tutuşturulur.

Benzinle çalışan bir motor, benzini havayla birleştirip sıkıştırarak ve ardından ateşleyerek, tekerlekleri döndürmek için gereken gücü üreten küçük, kontrollü bir patlama yaratarak yapar. Bu ateşleme ve patlama döngüsü devam ederek arabanızı yoluna gönderir.

Dizel yakıt ile çalışan bir motor, emdiği havayı sıkıştırarak ısıtır ve dizeli tutuşturacak kadar yüksek sıcaklığa geldiği anda sıkışan havanın üzerine dizel yakıt püskürtürek kontrollü bir patlama yaratır. Bu emme-sıkıştırma-yanma-egzoz döngüsünü devam ettirerek arabanızın yolda kalmamasını sağlar.

PEKİ YA YANLIŞ YAKIT DOLDURURSAK

Aracınıza yanlışlıkla yanlış yakıt koyarsanız, yapılacak en iyi şey yakıtı boşaltması için bir profesyonel çağırmaktır. Çünkü dizel motorlar benzine hiç tolerans göstermez. En küçük miktarda benzin bile motorda büyük bir hasara neden olabilir.

Öte yandan, birçok benzinli motor hala az miktarda dizel ile iyi geçinebilir. Ama burada da hasar kaçınılmazdır.

Tahmin edilenin aksine, depoya yanlış yakıt doldurmak çok nadir bir durum değildir. Böyle bir durumda yapmanız gereken, motoru çalıştırmadan servise başvurmak olmalıdır.