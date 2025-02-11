Yayınlanma: 11.02.2025 - 13:41

Güncelleme: 11.02.2025 - 13:41

Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili için geri sayım sürüyor. İslam'a göre "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor. Peki, Berat gecesi hangi gün? Berat kandili ne zamana denk geliyor?

BERAT GECESİ NE ZAMAN?

Berat Kandili, İslam dünyasında Şaban ayının 15. gecesi olarak kabul edilir ve bu yıl 13 Şubat 2025 Perşembe günü idrak edilecek. Bu mübarek gece, günahların affedildiği, duaların kabul olduğu ve Allah'ın rahmetinin bol olduğu bir zaman dilimi olarak kabul edilir.

BERAT KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak demektir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak demektir. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak "Berat Gecesi" denilmiştir.