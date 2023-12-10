Beren Saat, İstanbul İçin Son Çağrı'daki sevişme sahnesi hakkında ilk kez konuştu
Yıllar sonra Netflix yapımı İstanbul İçin Son Çağrı'yla partner olan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, filmdeki sevişme sahnesiyle sosyal medyayı sallarken, ikilinin sevişme sahnesi hakkında Beren Saat ilk kez konuştu.
Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz ikilisi Beren Saat ve Kıvanç
Tatlıtuğ, yıllar sonra aynı filmde partner oldu. İstanbul İçin Son Çağrı
filminde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşan Beren Saat, filmde yer alan sevişme
sahneleri hakkında ilk kez konuştu.
O SAHNELER SOSYAL MEDYAYI SALLAMIŞTI
Bir dönemin efsane dizilerdinden Aşk-ı Memnu'nun başrolleri
Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yıllar sonra İstanbul İçin Son Çağrı filminde
partner olarak kameralar karşısına geçti. Çiftin filmdeki sevişme sahneleri
sosyal medyada çok konuşulurken Beren Saat “Mirgün Cabas'la Orada Rahat Mısın?”
programında konu hakkında ilk kez konuştu.
"ÇOK PROVALI OLDUĞUMUZ BİR SAHNEYDİ"
Mirgün Cabas Beren Saat'e birçok sahneyi tekrar tekrar
çekerken sevişme sahnesini nasıl tek seferde çektiklerini ve o sahnenin nasıl
bir enerjisi olduğunu sordu.
Beren Saat ise o soruya, "Aşk-ı Memnu'da biz çok fazla yakınlaşma sahnesi çektik. Bizim için dans sahnesi çekmekten çok farklı değil aslında. Yine bir mizansen düşünüyoruz ama yapamadığımız ne olabilir diye düşünüyoruz sadece. O yüzden o bizim için dans ettiğimiz sahneye hazırlanmaktan farklı bir şey değil. O yüzden de belki yönetmenimiz Gönenç için 'Acaba nasıl olacak o gün?' falan diye tedirgin olduğu bir şey ama bizim zaten çok provalı olduğumuz, birbirimizde de hiçbir rahatsızlığımızın olmadığı bir sahneydi. Ne bedensel olarak ne de duygusal olarak hiç birbirimizi rahatsız etmedik. O yüzden de o bizim için o gün hemen çekilebilecek bir sahneydi" şeklinde yanıt verdi.
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