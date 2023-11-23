Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in başrolünü paylaştığı 'İstanbul İçin Son Çağrı'nın galası yapıldı

Yayınlanma: 23.11.2023 - 13:16

Güncelleme: 23.11.2023 - 13:19

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in paylaştığı Netflix filmi "İstanbul İçin Son Çağrı"nın New York'taki galasının ardından İstanbul'da da galası gerçekleşti. Galaya ABD İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh ve birçok sanat, eğlence ve sinema dünyasından isim katıldı.

Filmin başrol oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in yanı sıra yapımcı Onur Güvenatam, yönetmen Gönenç Uyanık ve senarist Nuran Evren Şit de etkinlikte yer aldı.

Galaya Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu olmak üzere pek çok isim katıldı.

Film, 24 Kasım'da tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix platformunda yayınlanacak.