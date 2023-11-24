Nebahat Çehre'den Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'a tebrik: 'Benim güzel çocuklarım'

Ünlü oyuncu Nebahat Çehre, 'Aşk-ı Memnu'daki rol arkadaşları Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'u yeni filmleri "İstanbul İçin Son Çağrı" için tebrik etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.11.2023 - 10:30
Nebahat Çehre'den Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'a tebrik: 'Benim güzel çocuklarım'
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Kanal D ekranlarında yayımlanan ve 2008-2010 yılları arasında ekrana gelen 'Aşk-ı Memnu' dizisinde başrolleri paylaşan Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ, "İstanbul İçin Son Çağrı" filmiyle 13 yıl sonra yeniden bir araya geldi. 

'Aşk-ı Memnu'da Firdevs Yöreoğlu karakterini canlandıran oyuncu Nebahat Çehre, filmden fotoğraf paylaşarak ikiliyi tebrik etti.

"BENİM GÜZEL ÇOCUKLARIM..."

Nebahat Çehre paylaşımına, "Yolunuz açık olsun. Benim güzel çocuklarım" notunu düştü.

Kıvanç Tatlıtuğ'un moda tasarımcısı eşi Başak Dizer de Çehre'nin paylaşımına kalpli göz emojisiyle yorum yaptı. 


Nebahat Çehre beren saat Kıvanç Tatlıtuğ

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