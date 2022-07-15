Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra aynı projede: 'Okuma provaları başladı'
Son olarak Aşk-ı Memnu'da birlikte kamera karşısına geçen Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, fenomen dizinin ardından ilk kez bir araya gelecek. İstanbul sahneleri yakında çekilecek olan film, Netflix'te izleyicilerle buluşacak.
Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden olan Aşk-ı Memnu'nun başrol oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in bir süredir yeni bir projede yeniden birlikte kamera karşısına çıkacakları konuşuluyordu.
Alınan bilgiye göre, OGM Pictures’ın patronu Onur Güvenatam ,iki star oyuncuyu Netflix için çekilecek bir aşk filminde buluşturdu.
HEM İSTANBUL'DA HEM NEW YORK'TA ÇEKİLECEK
TV100'den Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Gönenç Uyanık’ın yöneteceği filmin senaryosunu Nuran Evren Şit yazıyor. İstanbul sahneleri yakında çekilecek olan filmin New York sahneleri de olacak.
OKUMA PROVALARI BAŞLADI
Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat dün ilk kez bir araya geldi ve okuma provalarına başladı. Filmin ismi duyulan bir diğer oyuncusu da özellikle 'Doğduğun Ev Kaderindir'deki performansı beğeni toplayan Senan Kara oldu.
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