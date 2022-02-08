Berfu Yenenler'den 'fatura' isyanı: 'Elektrik içmişiz bu ay!'
Zamlı elektrik faturasına isyan eden ünlüler kervanına sosyal medya fenomeni, Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler de katıldı. Faturayı Instagram hesabından paylaşan Yenenler, "Elektrik içmişiz bu ay" ifadelerini kullandı.
Yeni yılın ilk saatlerinde başlayan zam yağmuru devam ediyor. Özellikle elektrik ve doğal gaza yapılan zamlar sonrası gelen yüksek faturalar ünlü isimleri de isyan ettirdi.
Sosyal medyada herkes faturasını paylaşıyor, zamlara her kesimden tepki yükseliyor.
Gökhan Özoğuz, Gülse Birsel, Yeşim Salkım, Seray Sever, Ceylan Ertem, İdo Tatlıses, Gürgen Öz ve Şahan Gökbakar'dan sonra konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım da Eser Yenenler'in eşi, sosyal medya fenomeni Berfu Yenenler'den geldi.
"ELEKTRİK İÇMİŞİZ BU AY!"
7 bin 257 TL gelen elektrik faturasını Instagram hesabından paylaşan Berfu Yenenler, ''Elektrik içmişiz bu ay herhalde'' diyerek faturadaki rakama isyan etti.
Yenenler'in paylaşımı şu şekilde:
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