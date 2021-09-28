Bergen’i katleden Halis Serbest'e mikrofon uzatılmasına sosyal medyada ciddi tepki

28 Eylül 2021 Salı, 17:22

Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programında sanatçı Bergen’i katleden Halis Serbest’e mikrofon uzatıldı.

Sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı programın 29 Eylül Çarşamba bölümünün tanıtımında gösterilen Serbest'in Bergen cinayetini ve Bergen filmini tartışması sosyal medyada tepki çekti.

Yapımcılığını Mine Şengöz'ün üstlendiği, senaryosunu Yıldız Beyazıt ve Sema Kaygusuz'un yazdığı "Bergen" filmine "Benim iznim olmadan bu film yapılmaz" diyerek tepki gösteren Halis Serbest, programın tanıtımında “Öldürdüm pişman değilim” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA CİDDİ TEPKİ

Programın tanıtımının yayınlanmasının ardından, sosyal medyada pek çok kullanıcı, Bergen'in katili Halis Serbest'in ekran önüne çıkarılıp röportaj yapılmasına tepki gösterdi.

Kullanıcılar konuya ilişkin, "Kadın cinayetlerini bu kadar normalleştiremezsiniz", "Şaka gibi, Bergen'in katilini çıkarıp bir de kahraman gibi konuşturuyorlar" yorumlarını yaptı.

Programa gelen tepkilerden bazıları şu şekilde: