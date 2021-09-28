Bergen’i katleden Halis Serbest'e mikrofon uzatılmasına sosyal medyada ciddi tepki
Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında Bergen’i katleden Halis Serbest’e mikrofon uzatılması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, "Lütfen artık cinayetleri normalleştirmeyin" diyerek duruma tepki gösterdi.
Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programında sanatçı Bergen’i katleden Halis Serbest’e mikrofon uzatıldı.
Sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı programın 29 Eylül Çarşamba bölümünün tanıtımında gösterilen Serbest'in Bergen cinayetini ve Bergen filmini tartışması sosyal medyada tepki çekti.
Yapımcılığını Mine Şengöz'ün üstlendiği, senaryosunu Yıldız Beyazıt ve Sema Kaygusuz'un yazdığı "Bergen" filmine "Benim iznim olmadan bu film yapılmaz" diyerek tepki gösteren Halis Serbest, programın tanıtımında “Öldürdüm pişman değilim” ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADA CİDDİ TEPKİ
Programın tanıtımının yayınlanmasının ardından, sosyal medyada pek çok kullanıcı, Bergen'in katili Halis Serbest'in ekran önüne çıkarılıp röportaj yapılmasına tepki gösterdi.
Kullanıcılar konuya ilişkin, "Kadın cinayetlerini bu kadar normalleştiremezsiniz", "Şaka gibi, Bergen'in katilini çıkarıp bir de kahraman gibi konuşturuyorlar" yorumlarını yaptı.
Programa gelen tepkilerden bazıları şu şekilde:
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Pınar Gültekin cinayetinde korkunç gerçek ortaya çıktı
- Cezaevinden kareler: Görenler tanıyamadı!
- O hâkim İBB avukatı çıktı
- Masadaki ikinci kişi ortaya çıktı!
- Bitcoin 10 katına çıkabilir
- AKP'nin gizli seçim planı
- Dolar/TL'de tüm gözler saat 13.30'da
- Cebine binlerce dolar koymuşlardı
- Kapanma olacak mı?
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması