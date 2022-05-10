Bergen'in yayınlanacağı dijital platform belli oldu

10 Mayıs 2022 Salı, 16:07

Kozan’da yaşayan Halis Serbest tarafından öldürülen sanatçı Bergen'in hayatını anlatan 'Bergen' filmi, 4 Mart’ta izleyiciyle buluşmuştu. Filmde, Bergen'i ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah canlandırırken, usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu ise Bergen'in katili Halis Serbest karakterini oynuyor.

Bergen'in acı ve dram dolu hayatının birebir anlatıldığı Bergen filminin danışman kadrosunda sosyolog Meral Özbek, gazeteci Tuğrul Eryılmaz, psikiyatr Cemal Dindar, edebiyatçı Murat Özyaşar ve edebiyatçı Yavuz Ekinci yer alıyor. Yapımın müzikleri ise usta sanatçı Mazlum Çimen’e ait.

YAYINLANACAĞI PLATFORM BELLİ OLDU

Son olarak, vizyonda kaldığı 10 haftada 5 milyon 425 bin 412 seyirci ve 159 milyon 196 bin 198 TL hasılat elde eden Bergen filminin yayınlanacağı dijital platform belli oldu.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Farah Zeynep Abdullah, Tilbe Saran ve Erdal Beşikçioğlu’nun başrollerini paylaştığı, Nergis Öztürk, Ariç Pişkin, Ahmet Kayakesen, Ali Seçkiner Alıcı, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren ve Suzan Kardeş’in de renk kattığı filmi, 14 Haziran’da Türkiye eğlence pazarına girecek olan Disney Plus satın aldı.