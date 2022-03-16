‘Bergen’ salonlara can suyu oldu

16 Mart 2022 Çarşamba, 00:30

Sinema salonları işletmelecileri seansları dolu geçen “Bergen”i oynatmak için vizyona girmesi gereken filmlerin dağıtımcılarını arayarak erteleme talep etti.

Bu nedenle Ezel Akay’ın “Osman Sekiz” ve geçen yıl Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “en iyi film” seçilen Ferit Karahan’ın “Okul Tıraşı” filmleri bu hafta vizyona girmeyecek. Barış Yöş’ün “Allah Yazdıysa Bozsun” ve Birol Güven ile Emre Kavuk’un “Dijital Esaret” filmleri de vizyon tarihleri ertelenen filmler arasında.

‘6-7 MİLYONA KOŞUYOR’

Ezel Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ordulu bir sinemacı aradı, ‘Osman Sekiz’i bir hafta ertelesek, biz altı salonda Bergen oynatsak’ dedi. Bergen 6-7 milyona koşuyor. Salonlar para kazansın iş yapsın diyerek Osman Sekiz’in gösterimini 1 Nisan 2022’ye aldık” dedi. “Bergen”, ilk hafta sonunda 718 bin, toplamda 2 milyon 664 bin kişi tarafından izlendi. İlk hafta sonunda 22 milyon 678 bin 859 TL, toplamda ise 78 milyon TL hasılat elde etti. Film, ikinci hafta sonunda yüzde 36 oranında daha fazla seyirci çekti.