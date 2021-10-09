Bergüzar Korel: Aşırı beceriksiz ve üşengecim
Üçüncü çocuğunu dünyaya getirmek için gün sayan oyuncu Bergüzar Korel, henüz hastane çantasını hazırlamadığını ifade etti. Şu sıralar işlerini ertelediğini söyleyen Korel, "Her şeyi bir atasım geldi. Yine konsantre olamıyorum. Aşırı beceriksiz ve üşengecim!" diyerek kendini eleştirdi.
Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel, şu sıralar üçüncü çocuklarının dünyaya gelmesi için geri sayıma başladı. Ali ve Han adında iki oğlu olan çift, bu kez kız bebek bekliyor.
Instagram hesabından sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan Korel'den yeni paylaşım geldi.
Henüz hastane çantasını hazırlamadığını ifade eden 36 haftalık hamile olan 39 yaşındaki oyuncu, bu kez takipçileriyle dertleşti.
"HER ŞEYİ ATASIM GELDİ"
Bergüzar Korel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Hala hastane çantası hazırlamamış, çocukların dolabını yerleştirmemiş ama bu sabah daha yüzünü yıkamadan 6:30 da uyanıp banyo dolabını düzenlemeye kalkan bir anne bırakalım şuraya... Onu da beceremedim. Her şeyi bir atasım geldi. Yine konsantre olamıyorum. Aşırı beceriksiz ve üşengecim! İki adımda nefes nefese kalıyor her şeyi erteliyorum. En büyük motivasyonum yemek. Damar yolu açsanız karbonhidrat fırlar öyle söyleyeyim. Normal hayatımda ne yapıyorsam tersini yapıyorum. Umurumda mı? Sıfır..."
"ŞİFA OLSUN"
Kızını kucağına almak için gün sayan Korel, beş gün önce koronavirüs salgınına karşı ikinci doz aşısını olduğunu açıklamıştı.
O anları Instagram'dan yayınlayan ünlü oyuncu, gönderisine "İkinci dozumu da oldum. 36'ncı haftaya giriş yaptım. Çok şükür... Benim gibi tüm gebe yoldaşlarıma sağlık, şifa ve bol antikor olsun" notunu düşmüştü.
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