Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür başrolde: 'Annem Ankara’dan ilk fotoğraflar

'Annem Ankara'nın konusu şöyle:

Her insanın yurdu annesidir derler. Ondan öte her toprağın yabancısıdır. Gök kubbede gün batımı belirip kaybolan, büyülü bir renktir insan. Bu hikaye de bizim kaybolan rengimizin hikayesiydi. Yurdumun ve insanın hikayesi.