Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür başrolde: 'Annem Ankara’dan ilk fotoğraflar

BKM’nin Kanal D için çektiği 'Annem Ankara' dizisinin okuma provasından ilk fotoğraflar yayınlandı.

cumhuriyet.com.tr
18 Ağustos 2024 Pazar, 11:59
Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür başrolde: 'Annem Ankara’dan ilk fotoğraflar

BKM'nin Kanal D için hazırladığı 'Annem Ankara' dizisinin çekimleri yakında başlıyor. Dizinin okuma provasından ilk fotoğraflar yayınlandı. 

Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür başrolde: 'Annem Ankara’dan ilk fotoğraflar

Dizinin oyuncu kadrunda Korel ve Günsür’le birlikte Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu ve Sinem Uslu, Yıldıray Şahinler, Gülhan Tekin, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Fatma Toptaş, Dilek Çelebi, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Hakan Akın ve Celile Toyon yer alıyor.

Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür başrolde: 'Annem Ankara’dan ilk fotoğraflar

Gerçek bir hayat hikayesinden ekrana uyarlanan ‘Annem Ankara’, 90’lı yılların Ankara’sında, bir evin içindeki yalnız ama mücadeleci bir kadının yolculuğunu anlatacak. 

Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür başrolde: 'Annem Ankara’dan ilk fotoğraflar

Yönetmen koltuğunda yönetmen Faruk Teber’in oturduğu dizinin senaryosunu Başak Angigün kaleme aldı.

Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür başrolde: 'Annem Ankara’dan ilk fotoğraflar

'Annem Ankara'nın konusu şöyle:

Her insanın yurdu annesidir derler. Ondan öte her toprağın yabancısıdır. Gök kubbede gün batımı belirip kaybolan, büyülü bir renktir insan. Bu hikaye de bizim kaybolan rengimizin hikayesiydi. Yurdumun ve insanın hikayesi.

Annem Ankara Bergüzar Korel Mehmet Günsür

En Çok Okunan Haberler