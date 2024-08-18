Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür başrolde: 'Annem Ankara’dan ilk fotoğraflar
BKM’nin Kanal D için çektiği 'Annem Ankara' dizisinin okuma provasından ilk fotoğraflar yayınlandı.
BKM'nin Kanal D için hazırladığı 'Annem Ankara' dizisinin çekimleri yakında başlıyor. Dizinin okuma provasından ilk fotoğraflar yayınlandı.
Dizinin oyuncu kadrunda Korel ve Günsür’le birlikte Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu ve Sinem Uslu, Yıldıray Şahinler, Gülhan Tekin, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Fatma Toptaş, Dilek Çelebi, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Hakan Akın ve Celile Toyon yer alıyor.
Gerçek bir hayat hikayesinden ekrana uyarlanan ‘Annem Ankara’, 90’lı yılların Ankara’sında, bir evin içindeki yalnız ama mücadeleci bir kadının yolculuğunu anlatacak.
Yönetmen koltuğunda yönetmen Faruk Teber’in oturduğu dizinin senaryosunu Başak Angigün kaleme aldı.
'Annem Ankara'nın konusu şöyle:
Her insanın yurdu annesidir derler. Ondan öte her toprağın yabancısıdır. Gök kubbede gün batımı belirip kaybolan, büyülü bir renktir insan. Bu hikaye de bizim kaybolan rengimizin hikayesiydi. Yurdumun ve insanın hikayesi.
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