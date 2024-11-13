Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür başrolde: 'Annem Ankara' dizisinden yeni tanıtım

Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün başrollerinde yer aldığı, 1990’lı yılların Ankara’sında geçen nostaljik dizi Annem Ankara'dan ilk tanıtım yayımlandı.

Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür başrolde: 'Annem Ankara' dizisinden yeni tanıtım
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.11.2024 - 16:54

Kanal D’nin, BKM yapımcılığında hazırlanan ve 1990’lı yılların Ankara’sında geçen yeni dönem dizisi Annem Ankara'dan ilk tanıtım yayımlandı. Başrollerinde Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün yer aldığı dizi, izleyiciyi nostaljik bir yolculuğa çıkaracak.

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün yanı sıra Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler, Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal, Mehmet Can Akça ve Yasin Pehlivan gibi başarılı isimler yer alıyor.

Başak Angigün’ün senaryosunu kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Faruk Teber oturuyor. 1990’lar Ankara’sını ekrana taşıyacak olan Annem Ankara, yakında Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.


Etiketler: #Bergüzar Korel #Mehmet Günsür

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