Bergüzar Korel'in 'oyunculuğun zorluklarını' anlattığı paylaşım sosyal medyayı ikiye böldü: 'Duyan da asgari ücrete çalışıyor sanır!'

Yayınlanma: 16.09.2023 - 15:50

Güncelleme: 16.09.2023 - 15:50

Oyuncu Bergüzar Korel, uzun bir sürenin ardından setlere geri döndü. Korel, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, oyuncuların hayatlarına dair eleştirilerde bulunanlara esprili bir dille tepki gösterdi.

"O MORLUKLAR FALAN HEP ROL DEĞİL Mİ?"

Korel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Siz oyuncuların çok eğlenceli bir hayatı var yaaa... Mesela o morluklar tokatlar filan hep rol değil mi? Gece çekimlerini gerçekten gece yapmıyorsunuz değil mi mesela? Oynarken yanınızda lafları söyleyen biri var değil mi, o kadar sözü aklınızda tutmuyorsunuz."

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Bergüzar Korel'in paylaşımı, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Kimi kullanıcılar Korel'in kazandığı parayı gündeme getirirerek Türkiye'de daha ağır şartlarda ve asgari ücrete çalışan milyonlar olduğunu hatırlattı.

Kimi kullanıcılar ise Korel'e destek olarak her mesleğin kendine göre bir zorluğu olduğunu iafde etti.

Sosyal medyada Korel'in paylaşımına ilişkin yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde...