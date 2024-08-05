Beril Pozam kimdir, kaç yaşında, nereli? Beril Pozam evli mi? Beril Pozam hangi dizilerde oynadı?

Yayınlanma: 05.08.2024 - 12:08

Güncelleme: 05.08.2024 - 12:08

Yalı Çapkını'nın sevilen ikilisi Beril Pozam ve Ersin Arıcı 19 Ağustos'ta evlenecek. Peki, Beril Pozam kimdir, kaç yaşında, nereli? Beril Pozam hangi dizilerde oynadı?

BERİL POZAM KİMDİR?

1995 yılında İstanbul'da doğan Beril Pozam aynı zamanda tiyatro oyuncusudur.

BERİL POZAM HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Beril Pozam, 2020 yılında Akrep, 2021’de Ada Masalı, 2022’de Baba, Yalı Çapkını dizilerinin kadrosunda yer aldı. Talento Ajansın oyuncusu olan Beril Pozam, yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Yalı Çapkını - (Suna) - 2022- Seyran'ın ablası rolündedir.

Yalı Çapkını, Gaziantepli Korhan Ailesi’nin reisi Halis Ağa’nın el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit’in evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu ediyor. Ferit, sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı fazlasıyla kızdırır. Ailesi Ferit'in Gaziantep'te uygun gördükleri bir kızla evlenmesine karar verir. Evlenmek istemeyen Ferit, dedesini dinlemek zorunda kalır. Aile Ferit'e uygun birini bulmak için evin en büyük gelini olan İfakat'ı görevlendirir. Suna adındaki genç bir kız, Korhan Ailesi’nin gelini olmaya uygun bulunur. Ancak isteme töreni sırasında yaşananlar hem Suna’yı hem de kardeşi Seyran’ı derinden etkiler.