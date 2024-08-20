Pendik'in Forrest Gump'ı Selami Salman kimdir? Selami Salman kaç yaşında, nereli? Selami Salman neden öldü?

Yayınlanma: 20.08.2024 - 10:35

Güncelleme: 20.08.2024 - 10:46

Pendik'in "Forrest Gump"ı olarak bilinen ve her gün Tuzla ile Maltepe arasında kilometrelerce yürüyen Selami Salman evinde ölü bulundu. Peki, Pendik'in Forrest Gump'ı Selami Salman kimdir? Selami Salman kaç yaşında, nereli?

SELAMİ SALMAN KİMDİR?

E-5 karayolunda Tuzla ile Maltepe arasında yıllardır her gün kilometrelerce yürüyen, yolu düzenli kullanan sürücülerin sık sık karşılaştığı, neden yürüdüğü hakkında çeşitli rivayetler ortaya atılan kişinin Pendik'te yaşayan Selami Salman olduğu biliniyordu. Pendik'te annesinin ve kardeşinin yaşadığı aile apartmanında yaşadığı öğrenildi ve 50'li yaşlarda olan, yıllardır E-5 karayolunda kilometrelerce yürüyen Selami Salman, iddiaya göre yaz, kış, yağmur, çamur fark etmeksizin sabah saatlerinde evinden çıkıyor ve E-5 karayolunun yan yolunda ya da orta refüjde saatlerce yürüyordu.

AŞK HİKAYESİ HÜZÜNLE BİTMİŞTİ

Selami Salman ile aynı apartmanda yaşayan annesi Medine Salman, Selami Salman'ın daha genç yaşlarında neşeli bir insan olduğunu şimdiki halinden farklı olduğunu belirtmişti. Oğlunun genç yaşlarında sevdiği kadın ile nişanlandığını, kız tarafının istememesi üzerine 9 yıl süren nişanın bozulduğunu söyleyen Medine Salman, yaklaşık 10 yıl önce de oğlunun düşerek kaza geçirdiğini ve kafasından yaralandığını belirtmişti.