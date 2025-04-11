Yayınlanma: 11.04.2025 - 11:20

Güncelleme: 11.04.2025 - 11:20

6 kişi New York'ta Hudson Nehri üzerinde gerçekleştirdikleri turistik bir helikopter gezisi sırasında meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Siemens CEO'su Agustin Escobar'ın da helikopterde olduğu bildirildi. Peki, Agustin Escobar kimdir? Siemens CEO'su Agustin Escobar kaç yaşında, nereli? Agustin Escobar neden öldü?

AGUSTIN ESCOBAR KİMDİR?

Escobar, İspanya'nın Ciudad Real bölgesindeki Puertollano kentinde doğdu. Siemens'teki kariyerine 1998 yılında başlamış ve 25 yılı aşkın süre boyunca enerji, altyapı ve ulaşım sektörlerinde çeşitli liderlik pozisyonlarında bulunmuştur. 2010-2012 yılları arasında Kuzey Amerika'da, 2012-2018 yılları arasında ise Güney Amerika'da üst düzey yöneticilik görevleri üstlenmiştir. 2018 yılında Siemens Mobility İspanya CEO'su olarak İspanya'ya dönmüş ve 2022'de Siemens İspanya'nın CEO'su olarak atanmıştır.

AGUSTIN ESCOBAR NEDEN ÖLDÜ?

Agustin Escobar, 10 Nisan 2025 tarihinde, eşi Merce Camprubí Montal ve üç çocuğuyla birlikte New York'ta Hudson Nehri üzerinde gerçekleştirdikleri turistik bir helikopter gezisi sırasında meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Kazada helikopterin pilotu da yaşamını yitirdi.