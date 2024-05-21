Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un kızı Milena doğdu

Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, kızları Milena'yı zor bir doğum sonrasında kucaklarına aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2024 - 17:26
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un kızı Milena doğdu
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2022'de nikâh masasına oturan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, kızları Milena'yı kucaklarına aldı.

Yıldız Çağrı Atiksoy'un riskli bir doğum yaptığı, kendisinin de bebeğinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz aylarda bir kız çocukları beklediklerinin müjdesini veren Yıldız Çağrı Atiksoy, "Kız bebemiz geliyor. Allah’ım sana şükürler olsun. Sağlıkla, vaktinde kavuşmak nasip olsun. Bir gün kızım olursa annemin, hayatım boyunca ettiği dualar sayesinde olacağını çok iyi biliyordum. Sonra da buna Berk dâhil oldu. İkisinin dualarına gönül rahatlığıyla sırtımı yasladım. Kabul olacağını biliyordum çünkü... Rabb'im... Temennileriniz... Dualarınız bizimle olsun..." ifadelerini kullamıştı.


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