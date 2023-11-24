Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay çiftinden güzel haber

Yayınlanma: 24.11.2023 - 15:56

Güncelleme: 24.11.2023 - 15:56

Sanat dünyasının sevilen çiftlerinden Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, mutlu evliliklerine bir bebekle daha mutluluk katıyor.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, 3 aylık hamile olduğunu müjdeleyerek anne olmaya hazırlandığını duyurdu.

Uzun süredir "Kuruluş Osman" dizisinde Malhun Hatun karakterine hayat veren Atiksoy'un, hamileliği nedeniyle diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olurken, başarılı oyuncunun sağlığı el verdiğince diziye devam edeceği konuşulanlar arasında.



