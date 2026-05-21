Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında yeni bir operasyon daha yapıldı. Operasyon kapsamında şarkıcı Berkay Şahin hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, Peki, Berkay kimdir? Berkay Şahin hakkında neden gözaltı kararı verildi? Berkay Şahin nereli, kaç yaşında?

BERKAY ŞAHİN KİMDİR?

Berkay Şahin veya tanınan adıyla Berkay, 29 Aralık 1981 yılında Ankara'da doğdu. Aslen, Artvin Arhavili olan Berkay, Laz'dır. 1996 yılından itibaren ailesiyle beraber İzmir'de yaşayan sanatçı, 2009 yılından beri de İstanbul'da yaşamaktadır. 2009 yılında İstanbul'a taşınan Berkay, albüm çalışmalarından önce Bodrum, Antalya, Çeşme, Kuşadası gibi tatil beldelerinde belirli mekânlarda sahne aldı. Berkay, 2010 yılında ilk albümü "Ele İnat" ile 'en iyi sanatçı' ödülüne layık görüldü. İkinci albümü "Aşk Sadece" 2012 yılında yayınlandı.

BERKAY ŞAHİN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Berkay, 2013 yılında Caner Erkin ile evli olan Asena Atalay ile aşk dedikodularıyla anıldı. Daha sonra çift boşandı. 2016 yılında manken Özlem Ada Katipoğlu ile evlendi. Ekim 2018 tarihinde bir barda futbolcu Arda Turan tarafından darp edildi. İkilinin kavga ve hastane görüntüleri basında geniş yer buldu. 2020 yılında verdiği bir röportajda hayatında birçok yoksulluk çektiğini ve bütün pizza yiyemediğini söylemiştir.

BERKAY ŞAHİN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasına kapsamında gelen ihbar, incelenen dijital mataryeller ve elde edilen bilgiler neticesinde kamuoyunda ünlü olarak tabir edilen kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilmiş ve operasyon yapılması talimatı alınmıştır.

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 21.05.2026 Perşembe günü saat:07:00’dan itibaren İstanbul ili Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde (24) ve Muğla ilinde (1) adres olmak üzere (25) adreste (25) şüpheliye yönelik olarak arama ve gözaltı faaliyeti icra edilmiştir."