Survivor Yunanistan yarışmacısı Stavros Floros geçirdiği tekne kazasıyla herkesi endişelendirmişti. Acun Ilıcalı, Stavros'un durumunu Survivor Türkiye yarışmacılarına açıkladı. Tedavisi süren Stavros Floros ilk kez hastaneden paylaşım yaptı. Peki, Stavros Floros kimdir? Survivor'da kaza geçiren Yunan oyuncu Stavros'un sağlık durumu nasıl?

STAVROS FLOROS KİMDİR?

21 veya 22 yaşında olduğu belirtilen Stavros Floros, Survivor Yunanistan'ın genç ve dikkat çeken yarışmacılarından biriydi. Arıcılıkla uğraşan ve aynı zamanda bir influencer olan Floros'un 10 kardeşi olduğu bilgisi de paylaşıldı.

STAVROS'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Survivor Yunanistan çekimlerinin sürdüğü Dominik Cumhuriyeti’nde yaşanan talihsiz kaza sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi haline geldi. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden genç yarışmacı Stavros Floros, çekim saatleri dışında denizde bulunduğu sırada süret teknesinin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Zıpkınla balık avladığı belirtilen Floros’a çarpan teknenin ardından yapım ekibinin hızla müdahale ettiği ve yarışmacının ambulansla hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Yaşanan kazanın ardından Stavros Floros’un bir bacağının ampute edildiği öğrenildi. Yarışmacının babası da Yunan televizyonuna bağlanarak oğlunun sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Baba Floros, oğlunun diğer ayağında da ciddi hasar oluştuğunu ve aşırı kan kaybettiğini söyledi.

''BİR BACAĞI AMPUTE EDİLDİ''

Yapımcı Acun Ilıcalı, Yunan yarışmacı Stavros Floros’un yaşadığı talihsiz olayla ilgili Survivor 2026'da Türk yarışmacılara bilgi verdi. Ilıcalı, Stavros Floros’un olayı hakkında yaptığı açıklamada; ''Çok çok üzücü bir konuyu sizlerle paylaşmam gerekiyor. Onlarla olan dostluğunuzu bildiğim için kelimeleri seçerken zorlanıyorum. Yunan kampıyla ilgili bir konu. Yunan kampında çok ama çok üzücü bir kaza meydana geldi. İki yarışmacı balık avlamaya gittiği sırada denizin açık tarafında bir tane sürat teknesiyle denk geliyor. Şu an hayati tehlikesi yok. Çok ağır bir kaza geçirdi. Maalesef Stavros'un bir bacağı ampute edildi. Bugün hastanede kendisiyle beraberdim. Bizim açımızdan tam bir yıkım. Tek kelimeyle yıkıldık. Hayatta kalması bir mucize. Onu alan teknede acil müdahale yapılıyor. Konuşmakta zorlanıyorum.'' ifadelerini kullandı.