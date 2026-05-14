Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftasının hakemleri açıklandı. Çaykur Rizespor-Beşiktaş ve Kayserispor-Konyaspor maçına kadın hakem atandı. Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçına atanan Asen Albayrak böylece Süper Lig'de dört büyük takımdan birinin maçını yönetecek ilk kadın orta hakemi olarak tarihe geçti. Peki, Asen Albayrak kimdir? Hakem Asen Albayrak kaç yaşında, nereli?

HAKEM ASEN ALBAYRAK KİMDİR?

Asen Albayrak, 5 Mayıs 1997 tarihinde Amasya’nın Taşova ilçesinde dünyaya geldi. 2017 yılından itibaren aktif olarak hakemlik yapan Asen Albayrak, Türkiye futbolunun farklı liglerinde görev aldı. Özellikle TFF 2. Lig, 1. Lig ve Türkiye Kupası karşılaşmalarında maçlar yönetti.

Albayrak, 2025 yılında FIFA kokartı alarak uluslararası hakemler arasına girdi. Böylece hem Türkiye’de hem de uluslararası organizasyonlarda görev alabilecek seviyeye ulaştı.