Cumhuriyet Gazetesi Logo
Asen Albayrak kimdir? Hakem Asen Albayrak kaç yaşında, nereli?

Asen Albayrak kimdir? Hakem Asen Albayrak kaç yaşında, nereli?

14.05.2026 14:45:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Asen Albayrak kimdir? Hakem Asen Albayrak kaç yaşında, nereli?

Trendyol Süper Lig'de sezonun 34. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçına Asen Albayrak, Kayserispor-Konyaspor maçına ise Melek Dakan'ın atanması dikkat çekti. Peki, Asen Albayrak kimdir? Hakem Asen Albayrak kaç yaşında, nereli?

Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftasının hakemleri açıklandı. Çaykur Rizespor-Beşiktaş ve Kayserispor-Konyaspor maçına kadın hakem atandı. Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçına atanan Asen Albayrak böylece Süper Lig'de dört büyük takımdan birinin maçını yönetecek ilk kadın orta hakemi olarak tarihe geçti. Peki, Asen Albayrak kimdir? Hakem Asen Albayrak kaç yaşında, nereli?

HAKEM ASEN ALBAYRAK KİMDİR?

Asen Albayrak, 5 Mayıs 1997 tarihinde Amasya’nın Taşova ilçesinde dünyaya geldi. 2017 yılından itibaren aktif olarak hakemlik yapan Asen Albayrak, Türkiye futbolunun farklı liglerinde görev aldı. Özellikle TFF 2. Lig, 1. Lig ve Türkiye Kupası karşılaşmalarında maçlar yönetti.

Albayrak, 2025 yılında FIFA kokartı alarak uluslararası hakemler arasına girdi. Böylece hem Türkiye’de hem de uluslararası organizasyonlarda görev alabilecek seviyeye ulaştı.

İlgili Konular: #TFF #hakem #Asen Albayrak

İlgili Haberler

Rasim Ozan Kütahyalı kimdir? Rasim Ozan Kütahyalı neden gözaltına alındı? Rasim Ozan Kütahyalı kaç yaşında, nereli? Rasim Ozan Kütahyalı'nın mesleği ne?
Rasim Ozan Kütahyalı kimdir? Rasim Ozan Kütahyalı neden gözaltına alındı? Rasim Ozan Kütahyalı kaç yaşında, nereli? Rasim Ozan Kütahyalı'nın mesleği ne? Adana merkezli yürütülen operasyon kapsamında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul’daki evinde gözaltına alındı. Peki, Rasim Ozan Kütahyalı kimdir? Rasim Ozan Kütahyalı neden gözaltına alındı? Rasim Ozan Kütahyalı kaç yaşında, nereli? Rasim Ozan Kütahyalı'nın mesleği ne?
Sevda Demirel kimdir? Sevda Demirel kaç yaşında, nereli?
Sevda Demirel kimdir? Sevda Demirel kaç yaşında, nereli? Sevda Demirel, geçtiğimiz günlerde vlog çekimi sırasında talihsiz bir kaza geçirdi. Peki, Sevda Demirel kimdir? Sevda Demirel kaç yaşında, nereli? Sevda Demirel neden ayağını kırdı?
Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman? ZTK final maçı Trabzonspor - Konyaspor maçı nerede oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman? ZTK final maçı Trabzonspor - Konyaspor maçı nerede oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası'nda final karşılaşması için geri sayım başladı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman? ZTK final maçı Trabzonspor - Konyaspor maçı nerede oynanacak?