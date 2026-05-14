Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklanırken, 2 müsabakada kadın hakem düdük çalacak. Çaykur Rizespor-Beşiktaş mücadelesini Asen Albayrak, Kayserispor-Konyaspor karşılaşmasını ise Melek Dakan yönetecek. Peki, Melek Dakan kimdir? Hakem Melek Dakan kaç yaşında, nereli?
MELEK DAKAN KİMDİR?
Melek Dakan, Gazi Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunudur. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim gören Melek Dakan, ilk milli maçlarını eğitimini gördüğü sırada yönetmiştir. Hırvatistan'da düzenlenen UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası A Grubu 2. Tur müsabakalarında (8-14 Mart 2024) görev almıştır.