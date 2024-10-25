Berna Laçin'den '29 Ekim' isyanı: Belediyelere seslendi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen konserler, ünlü şarkıcılar Hadise ve Şevval Sam’ın alacağı ücretlerle gündem oldu. Oyuncu ve sunucu Berna Laçin, konuya dair sosyal medya üzerinden açıklama yaptı, belediyelere seslendi.
Her yıl yaşanan tartışmanın bu yıl ki ateşini Berna Laçin yaktı.
Laçin, 'Şarkıcılar, Cumhuriyet Bayramı konserlerinde ücret alsın mı almasın mı?' tartışmasına sert eleştirisiyle katıldı.
Oyuncu ve sunucu Berna Laçin, konuya dair sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada belediyelere seslenerek tepkisini dile getirdi.
"BU TİCARİ BİR İŞ OLMAMALI"
Laçin, "29 Ekim için para isteyen şarkıcıyı da çıkarmayın ey belediyeler. Ayıptır hu! Bu ülkenin Cumhuriyet Bayramı’nda sahneye çıkmak ticari bir iş olmamalı. Cumhuriyet Bayramı’nda sahneye çıkmak onurdur. Bu maneviyatı olmayana bir de para veriyorsunuz ya pes!" ifadelerini kullandı.
Laçin’in bu çıkışı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Kullanıcılar, "güzel teklif", "ilk defa aynı fikirdeyiz", "zaten böyle olması gerekir" gibi yorumlarla destek verdiler.
29 Ekim için para isteyen şarkıcıyı da çıkarmayın eeeey belediyeler— berna lacin?? (@bernalacin35) October 24, 2024
Ayıptır huuuuuuuu
Bu ülkenin Cumhuriyet Bayramı’nda sahneye çıkmak ticari bir iş olmamalı
Cumhuriyet Bayramı’nda sahneye çıkmak onurdur.
Bu maneviyatı olmayana bir de para veriyorsunuz ya pes!
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