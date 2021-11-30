Berrak Tüzünataç oyunculuğa nasıl başladığını anlattı: 'Türk sinemasına at üstünde girdim'

30 Kasım 2021 Salı, 10:22

Berrak Tüzünataç, Seçkin Süngüç ve Fezi Altun’un YouTube'ta yayınlanan 'Bize Kaldı' adlı programına konuk oldu.

Senaryo yazdığını açıklayan Tüzünataç, "Bir hikâyem var. Güvendiğim insanları çok heyecanlandıran bir hikâye. Ancak aynı anda o kadar fazla işle uğraşıyorum ki, tam olarak bitiremedim" dedi.

'ÇOK HAVALI BİR GİRİŞTİ'

Tüzünataç, oyunculuğa nasıl başladığını da anlattı. Ünlü oyuncu şöyle konuştu:

“İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nde okuyordum. Staj için CNN Türk’e gittim. Oradaki İK müdürü annemden, babamdan daha hızlı tanıdı beni, ‘Sanatla ilgili bir bölüme yollayalım kızımızı’ dedi. Ben ekonomiyle ilgili bir bölüme gönderileceğimi sanarken, ‘Afiş’ programına staja yolladı. O sırada BKM bir workshop açmıştı, ona katıldım. Katılan herkesi ‘Organize İşler’de oynattılar. Türk sinemasına at üstünde girdim. Çok havalı bir girişti. Çok şanslı bir başlangıç oldu. Sonra da devamı geldi.”