Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'TDK' sorusu

29 Kasım 2021 Pazartesi, 12:05

Sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı. Yarışma, bu hafta yine yarışmacıların performanslarıyla ve yarışmacıların karşısına çıkan sorularla konuşuldu.

Son olarak, fenomen yarışmanın 28 Kasım Pazar akşamı yayınlanan bölümüne 100 bin TL'lik TDK sorusu damga vurdu.

Soru, "Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan bir kelime değildir?" şeklindeydi.

A- Varsız, B- Patırtısız, C- Yoksuz, D- Sırasız şeklinde sıralanan şıklar arasında karar vermeye çalışan yarışmacının hiç joker hakkı kalmamıştı.

A ve C şıkları arasında kalan yarışmacı, C şıkkı 'Yoksuz'da karar kıldı.

Ancak yanıtın A şıkkı 'Varsız' çıkması yarışmacıyı da seyircileri de şaşırttı.

100 bin TL'lik sorunun yanıtını bilemeyen yarışmacı, Milyoner'den 50 bin TL'lik ödülle ayrıldı.

'YOKSUZ' NE DEMEK?

Yarışmanın ardından sosyal medya kullanıcıları 'yoksuz' kelimesinin anlamını merak etti. TDK'ye göre 'yoksuz', halk ağzında 'yoksul' anlamında kullanılıyor.