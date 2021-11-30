Exxen'den Leyla ile Mecnun kararı

30 Kasım 2021 Salı, 09:53

Türkiye'de en çok konuşulan yapımlar arasında yer alan ve TRT 1'de 2011-2014 yılları arasında yayınlanan absürt komedi türündeki 'Leyla ile Mecnun', 8 yıl sonra geri dönmüştü.

YENİ SEZON ÇEKİMLERİ DE TAMAMLANDI

Exxen'de yayınlanan dizinin yeni sezon çekimleri de tamamlandı.

Yönetmen koltuğunda Onur Ünlü'nün oturduğu, senaryosunu Burak Aksak'ın kaleme aldığı dizinin başrollerinde Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan, Deniz Işın ve Osman Sonant'ın yer aldığı dizinin yeni sezonun yılbaşında yayınlanması bekleniyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yıllar sonra eski kadrosu ile geri dönen ve ocak ayında üçüncü sezon çekimleri başlayacak olan dizinin, ilgi görmeye devam ettikçe çekileceği ve 60 bölüme (6 sezon) tamamlanması planlanıyor.