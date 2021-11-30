Exxen'den Leyla ile Mecnun kararı
Yıllar sonra tam kadro olarak yeniden seyirci karşısına çıkan Leyla ile Mecnun dizisinin Exxen'deki geleceği belli oldu. Dijital platformadaki 2. sezonunun da çekimleri tamamlanan Leyla ile Mecnun'nun kaç sezon devam edeceği ortaya çıktı.
Türkiye'de en çok konuşulan yapımlar arasında yer alan ve
TRT 1'de 2011-2014 yılları arasında yayınlanan absürt komedi türündeki 'Leyla
ile Mecnun', 8 yıl sonra geri dönmüştü.
YENİ SEZON ÇEKİMLERİ DE TAMAMLANDI
Exxen'de yayınlanan dizinin yeni sezon çekimleri de tamamlandı.
Yönetmen koltuğunda Onur Ünlü'nün oturduğu, senaryosunu Burak
Aksak'ın kaleme aldığı dizinin başrollerinde Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz
Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan, Deniz Işın ve Osman Sonant'ın yer aldığı dizinin
yeni sezonun yılbaşında yayınlanması bekleniyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yıllar sonra eski kadrosu ile geri dönen ve ocak ayında üçüncü sezon çekimleri başlayacak olan dizinin, ilgi görmeye devam ettikçe çekileceği ve 60 bölüme (6 sezon) tamamlanması planlanıyor.
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