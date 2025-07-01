Beslenmeniz ebeveyn olmanıza engel olabilir... Kısırlığı önlemek için hangi besinler tüketilmeli?

Kısırlık sürecinde hem erkeklere hem kadınlara bağlı nedenlerin yanı sıra çiftin her iki tarafından kaynaklanan sorunlar da görülebiliyor. Uzman Diyetisyen Erden, kısırlık sorununun önleyici tedavilerinde ilk sırada yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarının iyileştirilmesinin geldiğini belirtti.

Erden, “Kadın ve erkek üreme sistemleri, çeşitli kimyasal ve fiziksel etkenlere karşı oldukça hassastır. Bu etkenler genellikle mesleki ortamlarda ve çevrede yaygın olarak bulunur. Başlıca çevresel faktörler arasında radyasyon maruziyeti, hareketsiz yaşam tarzı, devamlı kullanılan ilaçlar, yoğun sigara ve alkol tüketimi, kurşun, arsenik, hidrokarbonlar gibi toksinler ve çeşitli hormonların kullanımı yer almaktadır. Sigara dumanının bile kısırlık üzerinde olumsuz etkileri olduğu güncel bilimsel çalışmalarla desteklenmektedir” dedi.

ALKOL TÜKETİMİNE DİKKAT

Yoğun alkol tüketiminin hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı olumsuz etkilediğini, üreme sisteminde sorunlara yol açabileceğini vurgulayan Erden, “Kısa süreli veya aralıklı alkol alımında bu etkiler daha az görülür. Alkol, beyin ile üreme sistemi arasındaki dengeyi bozarak hormon üretimini olumsuz etkileyebilir ve kısırlık riskini artırabilir” ifadelerini kullandı.

BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE VÜCUT AĞIRLIĞININ ROLÜ

Kısırlıkta beslenme alışkanlıklarının önemli bir faktör olduğunu belirten Erden, vücut ağırlığının da üreme sağlığı üzerinde etkili olduğunu söyledi. Obezitenin erkeklerde testosteron seviyesini düşürerek hormonal dengeyi bozduğunu belirten uzman, “Yetersiz enerji alımı da üreme sistemini olumsuz etkiler. Erkeklerde düşük kalorili diyetler sperm hareketliliğini azaltabilir. Kadınlarda ise aşırı kilo ya da aşırı zayıflık, östrojen hormonunun üretimini olumsuz etkiler. Doğurganlığı olumlu etkilemek için vücut kitle indeksinin 19-24 arasında tutulması önerilir” diye konuştu.

RAFİNE KARBONHİDRATLARDAN VE YAĞLARDAN UZAK DURUN

Bebek sahibi olmak isteyen çiftlere önerilerde bulunan Erden, şu tavsiyelerde bulundu: “Sigara kullanıyorsanız bırakın, çünkü nikotin ve sigaradaki zararlı maddeler yumurta kalitesini olumsuz etkiler. Alkol tüketimini azaltın, fazla alkol üreme hücrelerinin kalitesini bozar. Kafein tüketimini günde 2 fincandan fazla olmamak kaydıyla sınırlandırın. Düzenli egzersiz yaparak hücre oksijenizasyonunu artırabilir ve kilo kontrolüne destek olabilirsiniz. Beslenmenizde rafine karbonhidratlar ve aşırı yağlardan mümkün olduğunca uzak durun. Hayvansal yağ, tatlılar ve unlu mamuller üreme sağlığını olumsuz etkiler. Antioksidanlar ise üreme hücresi kalitesini artırır. Koyu yeşil sebzeler, kırmızı üzüm, avokado, yaban mersini, fındık, ceviz, yeşil çay, tam tahıllar, kuru baklagiller, balık ve zerdeçal gibi antioksidan zengin besinler bebek sahibi olmak isteyen çiftlerde başarıyı artıracaktır.”