Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk'ten geldi!

Acun Ilıcalı daha önce yaptığı bir açıklamada Beyaz Show'un ekrana döneceğinin müjdesini vermişti. Aylardır merak beklenen programla ilgili konuşan Beyazıt Öztürk, "Öyle bir niyetimiz var ama izleyiciye en iyisini vermek için bekliyoruz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 10:23
Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk'ten geldi!
Abone Ol google-news

Televizyon tarihinin vazgeçilmez programı olan Beyaz Show'un geri döneceği iddiası aylardır konuşulmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın "Beyaz Show dönüyor" açıklamasının ardından programın sunucusu Beyazıt Öztürk'te müjdeyi verdi.

"İÇERİKLE İLGİLİ ÇOK İYİ BİR ŞEY YAPMAK İSTİYORUZ"

Önceki gün bir mekan çıkında Aramızda Kalmasın programının sorularını yanıtlayan Öztürk, "Öyle bir niyetimiz var başlamak gibi ama tarihi ve içeriğiyle ilgili çok iyi bir şey yapmak istiyoruz. Çünkü bıraktığımız yer çok güzeldi. İnsanların aklında da keyifli ve güzel kaldı. Onun için programın içini yeniden doldurup aynı şeyler yapmayıp farklı şeyler yapmak istiyoruz. İnsanlar sıkılmasın 'Yine mi aynı şeyler' demesinler. Yaptığım işlerin insanlar için ne kadar değerli olduğunu biliyorum. O yüzden biz de izleyiciye saygı gösterip en değerlisini vermek için bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


Beyazıt Öztürk haberleri acun ılıcalı haberleri Beyaz Show haberleri

İlgili Haberler

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ten Filenin Sultanları’na sürpriz hediye

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ten Filenin Sultanları’na sürpriz hediye
Beyazıt Öztürk duyurmuştu: Beyaz Show'un yayınlanacağı kanal belli oldu

Beyazıt Öztürk duyurmuştu: Beyaz Show'un yayınlanacağı kanal belli oldu
Beyazıt Öztürk açıkladı! Beyaz Show yeniden mi başlayacak? 2023 Beyaz Show ne zaman başlayacak? Beyaz Show hangi kanalda?

Beyazıt Öztürk açıkladı! Beyaz Show yeniden mi başlayacak? 2023 Beyaz Show ne zaman başlayacak? Beyaz Show hangi kanalda?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dev akvaryumda trajik olay... Flaşlardan ürktü kendini öldürdü!

Dev akvaryumda trajik olay... Flaşlardan ürktü kendini öldürdü!
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!

Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!
Survivor yarışmacılarının haftalık ücretleri dudak uçuklattı!

Survivor yarışmacılarının haftalık ücretleri dudak uçuklattı!
Galatasaray’da sakatlık krizi: Oyuna devam edemediler!

Galatasaray’da sakatlık krizi: Oyuna devam edemediler!
Eyüpspor'da flaş ayrılık: Sözleşmesi feshedildi!

Eyüpspor'da flaş ayrılık: Sözleşmesi feshedildi!
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
Günlük Burç Yorumları: 10 Şubat Cumartesi Başak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 10 Şubat Cumartesi Başak Burcu Yorumu
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
TV100'den ayrıldığını duyurmuştu... Ece Üner'in yeni adresi belli oldu

TV100'den ayrıldığını duyurmuştu... Ece Üner'in yeni adresi belli oldu
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
Günlük Burç Yorumları: 10 Şubat Cumartesi İkizler Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 10 Şubat Cumartesi İkizler Burcu Yorumu
TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!

TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!