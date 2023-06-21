Beyazıt Öztürk duyurmuştu: Beyaz Show'un yayımlanacağı kanal belli oldu
Yıllar sonra Beyaz Show ve bir yarışma ile ekrana döneceğini duyuran Beyazıt Öztürk'ün yeni kanalı belli oldu. Öztürk, daha önce de çalıştığı Acun Ilıcalı ile anlaşarak TV8 ekranlarında hem Beyaz Show'u hem de yıllar önce yayımlanan Passaparola'yı yeniden sunacak.
Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, katıldığı canlı yayında Beyaz Show'un yaz aylarında yeniden yayımlanacağını ve ayrıca bir yarışma programıyla da ekrana döneceğini duyurdu.
Daha önce O Ses Türkiye jüri kadrosunda yer alan Beyazıt Öztürk, TV8 ile anlaştı. Ünlü sunucu Beyaz Show'un yanı sıra efsane yarışma Passaparola'yı yeniden ekrana getirecek.
PASSAPAROLA HER GÜN YAYIMLANACAK
Gazeteci Sina Koloğlu'nun haberine göre, Beyazıt Öztürk yeni sezonda hem Beyaz Show'u hem de Passaparola'yı yeniden ekrana getirecek. Ekranların sevilen programı Beyaz Show, 7-8 bölüm olarak planlandı.
Öztürk, bir döneme damga Passaparola yarışmasını da yeniden ekrana getirecek. Ünlü ismin sunacağı Passaparola yarışması, her gün MasterChef Türkiye All Star yeni bölümünden önce izleyici karşısına çıkacak.
Ekranların sevilen yarışması Passaparola'yı 2002-2004 arası Metin Uca, 2004-2005 arası Mesut Yar ve Mehmet Ali Erbil en son 2010-2011 arasında Metin Uca sunmuştu.
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