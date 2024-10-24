Yayınlanma: 24.10.2024 - 17:35

Güncelleme: 24.10.2024 - 17:35

Son günlerde yaşanan olayların ardından Beytüşşebap'ın nerede olduğu sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Beytüşşebap nerede? Beytüşşebap In nüfusu kaç? Beytüşşebap ne demek?

BEYTÜŞŞEBAP NE DEMEK?

Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Irak ve Suriye sınırlarından ortalama 20 km uzaklıktadır. Habur sınır kapısına adını veren çay Beytuşşebap sınırları içerisinden doğar. İlçede sıcak su kaplıcası bulunmaktadır. İlçe stratejik bir konumdadır, Kuzey doğusunda Van, Doğusunda Hakkâri, Kuzey batısında Siirt Güneyinde Uludere, Batısında ise Şırnak bulunmaktadır.

BEYTÜŞŞEBAP NE DEMEK?

Beytüşşebap, kelime anlamı olarak Beyt ve Şebap kelimelerinden elde edilmiş Arapça bir birleşik isimdir. Gençlerin evi anlamına gelmektedir.

BEYTÜŞŞEBAP'IN NÜFUSU KAÇ?

Beytüşşebap ilçesinin 2020 ilçe toplam nüfusu 16.317 kişidir. Bu nüfusun 8.799'u erkek, 7.518'i kadındır. İlçe merkezinin nüfusu 5.690, bu merkez nüfusun 3.358'i erkek, 2.332'si kadındır. İlçenin belde ve köy toplam nüfusu 10.627'dir. Bu nüfusu 5.441'i erkek, 5.186'sı kadındır.