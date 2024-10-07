Yayınlanma: 07.10.2024 - 09:52

Güncelleme: 07.10.2024 - 09:52

Birçok e-ticaret sitesinde satışı bulunan biber gazının, yasal olup olmadığı sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Biber gazı kullanmak suç mu? Biber gazı satışı yasak mı?

BİBER GAZI KULLANMAK YASAK MI?

Günümüzde, güvenlik güçlerinin olaylara müdahalede kullandığı araç ve gereçler arasında yer alan biber gazı, tartışmalara neden olan bir konudur. Sivillerin biber gazı kullanması yasaktır.

BİBER GAZI SATIŞI YASAK MI?

Asayiş Dairesi Başkanlığı, biber gazının bulundurulmasına yönelik bir kısıtlama olmadığını açıkladı. Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Bununla birlikte, söz konusu spreyler için sadece Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet ve jandarma teşkilatı ile özel güvenlik kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanması amacı dışında, bugüne kadar sivil kullanım maksadı ile hiçbir kişi veya kuruluşa ithal izni verilmemiştir. Bu nedenle piyasada bulunan ve bu kurumlar dışında sivil amaçlı satılan ve kullanılan biber gazları yurdumuza kaçak yollarla getirilen gazlardır." denildi.