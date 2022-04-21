Biberonla beslenen sıpalar 'Keten' ile 'Kadife' hayvanat bahçesine neşe kattı
Hayvanat Bahçesinin rehabilitasyon merkezinde bir haftalıkken koruma altına alınan 2 eşek yavrusunun, bakımları yapılıyor.
Karapınar ilçesindeki kırsal arazide çevredekiler tarafından yaklaşık bir haftalıkken bulunan yavrular, Hayvanat Bahçesindeki rehabilitasyon merkezinde bakıma alındı.
Yoğun bir bakım süreciyle 3 haftada kendilerini toparlayan sıpalar, özel alana yerleştirildiler.
Veterinerler biri erkek biri dişi olan yavrulara "Keten" ve "Kadife" ismini verdi. Bakıcılar ise yavruların kişisel bakımlarını yapıyorlar. Bakıcılar ise sevimli sıpaları biberonla besleyip, tüylerini fırçalıyor. Yavrular, hayvanat bahçesine gelen ziyaretçilerin de yoğun ilgisine maruz kalıyor.
GÜNLÜK BAKIMLARINI RUTİN OLARAK YAPIYORUZ
Veteriner Hekim Abdurrahman Pirinç, ihbar üzerine gittikleri bölgede buldukları iki yavruyu korumaya aldıklarını söyledi.
Besleme, tedavi ve bakımlarını üstlenerek yavruların büyümesini sağlayacaklarını vurgulayan Pirinç, "Bize geldiklerinde bir haftalıklardı ve süte de yeni başladıkları için anneye çok düşkünlerdi. Bizim iyi de bir ekibimiz var. Bu sayede hayvanlar geldiği ilk gün tam bir anne şefkati gösteremezsek de biberonla süt ikamesiyle beslemeye başladık. Hayvanların temizliğini, tımarını ve bakımlarını günlük rutin olarak yapıyoruz. Gözetim altında tutuyoruz" diye belirtti.
HAYVANAT BAHÇEMİZİN YENİ MASKOTU OLDULAR
Pirinç, sürekli genel sağlık kontrollerini yaptıkları yavruların artık herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını belirterek, şöyle konuştu:
"Bunlar şu anda hayvanat bahçemizin neşe kaynakları oldu. Özellikle hafta sonları ziyaretçilerimizin yoğun ilgisini görüyorlar. Hatta çocukların sevmesine de izin veriyoruz. Hayvanat bahçemizin yeni maskotu oldular. Bize de alıştıkları için acıktıklarında bize doğru geliyorlar. Acıktıklarını hissettiğimiz her anda aynı annesinin yaptığı gibi aynı şefkati göstererek biberonla onları besliyoruz" ifadelerini kullandı.
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