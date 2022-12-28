Ukrayna güzellik kraliçesi cephede evlendi!

cumhuriyet.com.tr
28 Aralık 2022 Çarşamba, 12:35
<p>Eski Ukrayna güzellik kraliçesi <strong>Evgenia Prokopenko</strong>, Mart ayında orduya katılmak için kariyerini noktaladı, ancak aşkı da en beklenmedik yerde yakaladı.</p>

Eski Ukrayna güzellik kraliçesi Evgenia Prokopenko, Mart ayında orduya katılmak için kariyerini noktaladı, ancak aşkı da en beklenmedik yerde yakaladı.

<p>Topuklu ayakkabılarını asker postalları ve kurşun geçirmez yelekle değiştiren <em>35 yaşındaki</em> eski kraliçe, siperde tanıştığı silah arkadaşlarından biriyle yaşamını birleştirdi.</p>

Topuklu ayakkabılarını asker postalları ve kurşun geçirmez yelekle değiştiren 35 yaşındaki eski kraliçe, siperde tanıştığı silah arkadaşlarından biriyle yaşamını birleştirdi.

<p>Savaş sürecinde orduya katılan Prokopenko, iki hafta önce havada uçuşan füzeler ve yakın ölüm tehdidi altında cephede düzenlenen sade bir nikah töreniyle evlendi. </p>

Savaş sürecinde orduya katılan Prokopenko, iki hafta önce havada uçuşan füzeler ve yakın ölüm tehdidi altında cephede düzenlenen sade bir nikah töreniyle evlendi. 

<p>Ukrayna'da hukuk bürosu işleten Prokopenko, Eylül ayında Daily Star'a yaptığı açıklamada orduya sıhhiye eri olarak katılacağını söylemişti.</p>

Ukrayna'da hukuk bürosu işleten Prokopenko, Eylül ayında Daily Star'a yaptığı açıklamada orduya sıhhiye eri olarak katılacağını söylemişti.

<p>Prokopenko gazeteye demecinde, <strong><em>"Rusçayı akıcı bir şekilde konuşuyorum ama Putin'in dilini bilmiyorum"</em> </strong>demişti.</p>

Prokopenko gazeteye demecinde, "Rusçayı akıcı bir şekilde konuşuyorum ama Putin'in dilini bilmiyorum" demişti.

<p>Ukrayna güzeli, düğününden bir dizi fotoğrafı Instagram'da paylaşmayı ihmal etmedi...</p>

Ukrayna güzeli, düğününden bir dizi fotoğrafı Instagram'da paylaşmayı ihmal etmedi...

<p>Kiev'de düzenlenen Miss Earth 2012'nin kraliçesi sözlerini şöyle bitirdi:</p> <p><em>"Nerede olursam olayım, sırt çantamda her zaman aynalı bir makyaj çantası ve parfüm bulunur!"</em></p>

Kiev'de düzenlenen Miss Earth 2012'nin kraliçesi sözlerini şöyle bitirdi:

"Nerede olursam olayım, sırt çantamda her zaman aynalı bir makyaj çantası ve parfüm bulunur!"

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