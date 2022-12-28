Ukrayna güzellik kraliçesi cephede evlendi!
Eski Ukrayna güzellik kraliçesi Evgenia Prokopenko, Mart ayında orduya katılmak için kariyerini noktaladı, ancak aşkı da en beklenmedik yerde yakaladı.
Topuklu ayakkabılarını asker postalları ve kurşun geçirmez yelekle değiştiren 35 yaşındaki eski kraliçe, siperde tanıştığı silah arkadaşlarından biriyle yaşamını birleştirdi.
Savaş sürecinde orduya katılan Prokopenko, iki hafta önce havada uçuşan füzeler ve yakın ölüm tehdidi altında cephede düzenlenen sade bir nikah töreniyle evlendi.
Ukrayna'da hukuk bürosu işleten Prokopenko, Eylül ayında Daily Star'a yaptığı açıklamada orduya sıhhiye eri olarak katılacağını söylemişti.
Prokopenko gazeteye demecinde, "Rusçayı akıcı bir şekilde konuşuyorum ama Putin'in dilini bilmiyorum" demişti.
Ukrayna güzeli, düğününden bir dizi fotoğrafı Instagram'da paylaşmayı ihmal etmedi...
Kiev'de düzenlenen Miss Earth 2012'nin kraliçesi sözlerini şöyle bitirdi:
"Nerede olursam olayım, sırt çantamda her zaman aynalı bir makyaj çantası ve parfüm bulunur!"
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