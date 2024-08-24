Bilim dünyasından korkutan uyarı! Büyük bir pandemi kapıda: Gıda üretiminde antimikrobiyal direnç tehlikesi

Yayınlanma: 24.08.2024 - 10:35

Güncelleme: 24.08.2024 - 10:35

Uluslararası bir araştırma ekibi, gıda üretiminde kullanılan hayvanlardan kaynaklanabilecek antimikrobiyal direnç konusunda alarm veriyor. Bilim insanları, bu durumun dünya çapında ölümcül süper mikropların yayılmasına yol açabileceğini ve küresel halk sağlığına büyük bir tehdit oluşturabileceğini belirtiyor. Özellikle Güneydoğu Asya'da bu tehlike daha da büyük, zira bu bölgede antimikrobiyal direncin hızla arttığı gözlemleniyor.

ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ TEHLİKESİ

Uluslararası bir araştırma ekibi, özellikle Güneydoğu Asya'da gıda üretiminde kullanılan hayvanlardan kaynaklanabilecek antimikrobiyal direnç konusunda ciddi uyarılarda bulundu. Çalışma, bu durumun dünya genelinde ölümcül süper mikropların yayılmasına neden olabileceğini ve küresel halk sağlığı ile gıda güvenliği için büyük bir tehdit oluşturduğunu ortaya koyuyor.

Royal Melbourne Teknoloji Enstitüsü Biyobilimler ve Gıda Teknolojisi Dekan Yardımcısı Rajaraman Eri, "Antimikrobiyal direnç şeklinde büyük bir pandemi kapıda. Dünyada antibiyotiklerin tükeneceği bir durumla karşı karşıya kalacağız. Bu da enfeksiyonları tedavi edemeyeceğimiz anlamına gelir," diyerek durumu özetliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, bu tür dirençli hastalıklar 2050 yılına kadar yılda 10 milyon ölüme neden olabilir.

GÜNEYDOĞU ASYA'DA YÜKSELEN TEHDİT

Çalışma, özellikle Güneydoğu Asya'yı antimikrobiyal direnç açısından bir sıcak nokta olarak tanımlıyor. Bu bölgede, hayvanlar yerel topluluklar için önemli ekonomik ve besin kaynağı sağlarken, aynı zamanda ciddi bir direnç riski de taşıyor.

Araştırmanın ortak yazarlarından Charmaine Lloyd, sağlıklı hayvanlarda büyüme teşviki amacıyla antimikrobiyal ilaçların aşırı kullanımı ve kötüye kullanımının direncin hızlanmasına yol açtığını belirtti. Lloyd, "Çiftliklerde gıdalarda, toprakta, su akıntılarında ve hayvan atıklarında antibiyotiklerin varlığı bu direncin gelişmesine katkıda bulunabilir," diye ekledi.

DİRENÇ VE KALINTILAR ARASINDAKİ FARK

Çalışmada, antimikrobiyal direnç ile gıda hayvanlarındaki kalıntılar arasındaki farkın net bir şekilde anlaşılması gerektiği vurgulanıyor. Direnç, mikroorganizmaların antimikrobiyal ajanlara karşı bağışıklık geliştirmesi anlamına gelirken, kalıntılar, hayvan dokularında veya ürünlerinde kalan ilaç ve diğer maddelerin kalıntılarıdır. Bu iki sorun da insan sağlığı için risk oluşturmakta ve antimikrobiyal kalıntı içeren ürünlerin tüketimi giderek daha büyük bir endişe kaynağı haline getiriyor.