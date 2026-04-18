Bilim insanı 'kronik uykusuzluk' riskine karşı iki nedeni açıkladı: Gece uykusu neden 03.00’te bölünüyor?

Günlük hayatın yoğun temposu içinde sağlıklı bir uyku, zihinsel ve fiziksel onarım için en kritik ihtiyaç olarak öne çıkıyor. Ancak pek çok kişi, her gece neredeyse aynı saatte, özellikle de sabaha karşı 03.00 civarında uykusunun bölünmesinden şikayet ediyor. Warwick Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı Bölümü’nden Yardımcı Doçent Talar Moukhtarian, bu durumun bir tesadüf olmadığını ve altında yatan nedenlerin "kronik uykusuzluk" (insomnia) hastalığına zemin hazırlayabileceğini vurguluyor. Moukhtarian’a göre uykunun bu saatlerde bölünmesi, beynin doğal döngüleri ile yaşam tarzı arasındaki çatışmanın bir sonucu.

UYKU DÖNGÜSÜ VE 03.00 PARADOKSU

Bilimsel verilere göre uyku, sanıldığı gibi tek ve kesintisiz bir bloktan oluşmuyor. Beyin, gece boyunca 90 ile 110 dakika arasında değişen 4 ila 6 farklı döngüden geçiyor. Bu döngüler hafif uykuyla başlıyor, derin uykuyla devam ediyor ve rüyaların görüldüğü REM uykusuyla tamamlanıyor. Gecenin ikinci yarısına gelindiğinde, vücut sabahın ilk ışıklarına hazırlanmak için stres hormonu olan kortizol seviyelerini artırmaya başlıyor. Bu biyolojik hazırlık uykunun en hafif olduğu ana denk geldiği için, herhangi bir dış veya iç faktör kişinin hızla uyanmasına ve bilincinin açılmasına yol açıyor.

ZİHİNSEL YÜK VE KİMYASAL TETİKLEYİCİLER: İKİ TEMEL NEDEN

Yardımcı Doçent Moukhtarian, sağlıklı bir vücudun gece boyu birkaç kez uyandığını ancak saniyeler içinde geri daldığı için bunu hatırlamadığını belirtiyor. Ancak uykuda kalmayı imkansız kılan iki temel engel bulunuyor:

Zihinsel Kaygı ve Ruminasyon: Gündüz vakti yönetilebilen iş stresi, ilişki sorunları veya günlük baskılar, gecenin sessizliğinde "daha yüksek sesli" hale geliyor. Dikkat dağıtıcı unsurların yokluğunda zihin, uyanış anını bir aşırı düşünme seansına çeviriyor. Bu durum stres sistemini tetikleyerek uykusuzluk döngüsünü başlatıyor.

Kafein ve Alkol Tuzağı: Toplumda yaygın olarak tüketilen kafein, vücuttaki yarı ömrünün uzunluğu nedeniyle uykunun en hafif olduğu sabaha karşı saatlerde sistemi uyararak uyandırıyor. Alkol ise uykuya dalışı kolaylaştırsa da, uykunun kalitesini bozarak "parçalı uyku" modeline ve kolay uyanmaya sebebiyet veriyor.

KESİNTİSİZ BİR UYKU İÇİN BİLİMSEL REÇETE

Uzmanlar, gece yarısı uyanmalarının bir kader olmadığını ve "uyku hijyeni" alışkanlıklarında yapılacak küçük değişikliklerle bu sorunun aşılabileceğini belirtiyor. Moukhtarian, her gün aynı saatte uyanmanın biyolojik saati dengelemek için en önemli adım olduğunu vurguluyor. Bunun yanı sıra, yatmadan önce dijital ekranlardan (doomscrolling) uzak durulması, kafein ve alkol tüketiminin günün erken saatlerinde sınırlandırılması öneriliyor. Eğer uyanıklık süresi uzarsa, yataktan çıkıp kısa süreli rahatlatıcı bir aktivite yapmak, zihnin yatak ile uyanıklık arasında kurduğu olumsuz bağı kırmak adına hayati önem taşıyor.