Bilim insanları bu doğumun sırrını çözemedi! Akvaryumda dişi köpek balıları erkeksiz üredi

Yayınlanma: 05.02.2025 - 12:27

Güncelleme: 05.02.2025 - 12:27

ABD'nin Louisiana eyaletindeki Shreveport Akvaryumu, geçtiğimiz ocak ayında gerçekleşen sıra dışı bir doğumla gündeme geldi. Yalnızca dişi köpek balıklarının bulunduğu bir tankta doğan bir yavru köpek balığı, bilim insanlarını şaşkına çevirdi! Üstelik, bu tankta bulunan dişi köpek balıkları, üç yıldan uzun süredir bir erkekle temas etmemişti.

YOKO NASIL DÜNYAYA GELDİ?

Bilim insanları, bu doğumun büyük olasılıkla "parthenogenez" adı verilen bir üreme şekliyle gerçekleştiğini düşünüyor. Parthenogenez, bazı dişi canlıların erkek birey olmadan, kendi yumurtalarından embriyo geliştirmesiyle doğum yapabilmesi anlamına geliyor.

Shark biyolojisi üzerine çalışan uzman Kevin Feldheim, bu tür olayların zebra köpek balığı ve bambu köpek balığı gibi türlerde daha önce de gözlemlendiğini belirtiyor. Ancak, bu sürecin tam olarak nasıl başladığı hala bilinmiyor. Feldheim, parthenogenezin genellikle dişilerin uzun süre yalnız kalması durumunda gerçekleştiğini fakat nadiren erkekler varken de ortaya çıkabildiğini söylüyor.

DİĞER İHTİMAL 'GECİKMİŞ DÖLLENME'

Bilim insanları, ikinci ihtimal olarak gecikmiş döllenmeyi değerlendiriyor. Bazı köpek balığı türlerinin spermi vücutlarında uzun süre saklayabildiği biliniyor. Örneğin, bir türde bir dişinin tam 45 ay boyunca spermi sakladığı tespit edilmişti! Eğer Yoko gecikmiş döllenme sonucu doğduysa, annesi en az üç yıl önce bir erkekle çiftleşmiş ve döllenmeyi yıllar sonra gerçekleştirmiş olabilir.

GENETİK TESTLER UYGULANACAK

Bu olağanüstü doğumla ilgili kesin sonuca ulaşabilmek için, Shreveport Akvaryumu yavru köpek balığının genetik testlerini yapmaya hazırlanıyor. Eğer DNA testleri, yavrunun yalnızca annesinin genetik materyalini taşıdığını gösterirse, bu bir parthenogenez vakası olarak kaydedilecek. Ancak, genetik yapısında bir babanın izleri bulunursa, gecikmiş döllenme ihtimali doğrulanmış olacak.

Akvaryumun canlılar bölümünün küratörü Greg Barrick, bu durumun köpek balıklarının doğadaki inanılmaz uyum yeteneklerini gösterdiğini belirterek, “Bu olağanüstü bir olay! Önümüzdeki aylarda gerçeği öğrenmek için çok heyecanlıyız. Bu olay, doğanın her zaman bir yol bulduğunu kanıtlıyor,” dedi.

ARAŞTIRMALARA IŞIK TUTABİLİR

Sadece vahşi yaşamda değil, akvaryum ortamında bile biyolojik olarak inanılmaz uyum yeteneklerine sahip canlılar. Parthenogenez ve gecikmiş döllenme gibi olaylar, doğanın ne kadar sıra dışı mekanizmalara sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Bilim insanları, bu olayın detaylarını çözmek için çalışmalarına devam ederken, Yoko’nun doğumu, köpek balıklarının üreme sistemleri hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlayacak önemli bir gelişme olarak tarihe geçebilir!