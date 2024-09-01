Bilim insanları ortaya çıkardı: 'Yaşlanma sürecini yavaşlatıyor...'

Yayınlanma: 01.09.2024 - 17:09

Güncelleme: 01.09.2024 - 17:10

Bilim insanları, kilo verdiren ilaçların, yaşlanma sürecini yavaşlatarak ve insanların daha uzun süre ve daha sağlıklı yaşamalarını sağlayarak sağlık hizmetlerinde devrim yaratmaya hazırlandığını söyledi.

Araştırmaların, Wegovy ve Ozempic markalarıyla da bilinen semaglutidin obez ya da aşırı kilolu ve kardiyovasküler hastalığı olan kişilerde ölüm riskini azalttığını ortaya koyduğu kaydedildi.

Ancak yeni çalışmaların, Ozempic'in ilaç için başlangıçta hayal edilenin ötesinde etkileri olduğunu ortaya koyduğu belirtildi. Araştırmacılar, ilacı alan kişilerin sadece kardiyovasküler nedenlerden değil, tüm nedenlerden daha düşük oranda öldüğünü keşfetti.

Yale Tıp Fakültesi'nden Profesör Harlan Krumholz, “Semaglutide'in başlangıçta hayal ettiğimizin ötesinde geniş kapsamlı faydaları var. Bu sadece kalp krizlerini önlemek değil. Bunlar sağlık destekleyicileridir. İnsanların sağlığını bu şekilde iyileştirmenin aslında yaşlanma sürecini yavaşlatması beni şaşırtmaz” dedi.

Çalışmalar, ABD'de 45 yaş ve üzeri, aşırı kilolu veya obez, kardiyovasküler hastalığı olan ancak diyabeti olmayan 17 bin 604 kişinin incelendiği Select denemesinden üretildi. Bu kişilerin, semaglutid ya da plasebo almış ve üç yıldan uzun bir süre boyunca izlendikleri belirtildi.

Çalışma sırasında toplam 833 katılımcının öldüğü, bunların %58'inin kardiyovasküler nedenlerden, %42'sinin ise diğer nedenlerden kaynaklandığı belirtildi; bu son grupta en yaygın ölüm nedeninin enfeksiyonlar olduğu ifade edildi.

En önemlisi de, semaglutid kullananların enfeksiyonlardan ölme olasılığının plasebo grubundakilere göre daha düşük olduğu ve aynı zamanda olumsuz kardiyovasküler sonuç riskini de tutarlı bir şekilde azalttığı tespit edildi.

Harvard profesörü ve çalışmalardan birinin başyazarı olan Benjamin Scirica, “Kardiyovasküler olmayan ölümlerde ve özellikle enfeksiyon ölümlerinde görülen güçlü azalma şaşırtıcıydı. Bu bulgular, aşırı kilo ve obezitenin semaglutid gibi tedavilerle değiştirilebilecek birçok etiyolojiye bağlı ölüm riskini artırdığını pekiştirmektedir” dedi.