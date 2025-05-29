Bilim insanları uyardı: Güvendiğiniz kişilikler psikopat çıkabilir

Newsweek'in haberine göre çekici bir yüz, güvenilir bir karakter anlamına gelmeyebilir. Çin’de yürütülen yeni bir psikoloji araştırması, narsizm, psikopati ve Makyavelizm gibi “karanlık üçlü” kişilik özelliklerine sahip bireylerin daha güvenilir göründüğünü ortaya koydu. Bu kişilerin dış görünüşleri, sosyal ilişkilerde hızla güven kazanmalarına neden oluyor.





KARANLIK KİŞİLİKLERDAHA GÜVENİLİR YÜZLERLE KARŞIMIZA ÇIKIYOR

Personality and Individual Differences dergisinde yayımlanan araştırmada, yaklaşık 600 katılımcı dört ayrı deneyde yabancı yüzlerine bakarak güvenilirlik puanı verdi. Deney sonuçları, “karanlık üçlü” olarak bilinen narsizm, psikopati ve Makyavelizm düzeyi yüksek bireylerin yüzlerinin daha güvenilir bulunduğunu gösterdi.

Hunan Normal Üniversitesi’nden psikoloji profesörü Qi Wu, bu bireylerin yüzlerinin çekici bulunmasının, insanların güven duygusunu tetiklediğini vurguluyor:

“Kısa süreli sosyal etkileşimlerde, karanlık üçlü özelliklerine sahip bireyler, yüz hatlarının çekiciliği sayesinde daha fazla güven uyandırıyor.”

PSİKOPATLAR NEDEN ÇEKİCİ GÖZÜKÜYOR?

Uzmanlara göre psikopatlar empati eksikliği ve dürtüsellikleriyle tanınsa da sosyal olarak oldukça stratejik ve cazibeli olabilirler. Narsistler kendilerine güvenli, bakımlı ve etkileyici bir duruş sergilerken, Makyavelistler sosyal sinyalleri ustalıkla okuyarak dış dünyayı manipüle edebilirler. Bu özellikler, yüz ifadelerine ve genel duruşlarına da yansıyabiliyor.

Chicago’daki Adler Üniversitesi’nden Prof. Jason Walker, bu durumu şöyle açıklıyor:

“İnsan beyni çekicilikle güveni eşleştiren bir kısayola sahip. Bu, ‘halo etkisi’ olarak biliniyor. Karanlık kişilikler bunu avantaja çeviriyor. Kendilerini güvenilir bir ekip arkadaşı ya da lider gibi sunmayı çok iyi biliyorlar.”

YÜZLERİNDEN ANLAMAK MÜMKÜN MÜ?

Araştırmanın bir diğer bulgusu ise karanlık kişilikleri sadece yüzlerinden tanımanın oldukça sınırlı bir başarıya sahip olması. 2018 yılında yapılan benzer bir çalışmada, katılımcılar narsizmi hem erkek hem kadınlarda tespit edebilirken, psikopatiyi yalnızca erkeklerde ayırt edebildi. Makyavelizmi ise hiç kimse doğru şekilde tanıyamadı.