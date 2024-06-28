Bilim insanlarından su krizine karşı büyük buluş: Oksijenden içme suyu üretildi

Yayınlanma: 28.06.2024 - 13:05

Güncelleme: 28.06.2024 - 13:05

Bilim insanları, yüzgeç benzeri yenilikçi bir sistem kullanarak havadan içme suyu çıkarabilen bir cihaz icat etti. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) bir ekip, su toplamak için su emici "yüzgeçlerden" yararlanan, soğurma tabanlı atmosferik su hasadı (SAWH) diye adlandırılan bir yaklaşım kullanarak düşük maliyetli ve kompakt bir sistem geliştirdi.

SU KITLIĞINA ÇÖZÜM

Araştırmacılar, "Küresel nüfusun yaklaşık üçte ikisi su kıtlığı çekiyor ve 2030'a kadar küresel yıllık su talebinin yaklaşık yüzde 40'ının karşılanamayacağı tahmin ediliyor" dedi. Bu teknoloji, su kıtlığı çeken bölgelerde içilebilir su üretimi vaat ediyor.

VERİMLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİDEN ÜRETİLİYOR

Mevcut SAWH sistemleri genellikle güneş enerjisine dayanırken, yeni cihaz atık ısıdan yararlanıyor. Hesaplamalar, yüzgeçler üzerindeki 1 litre emici kaplamanın yüzde 30 bağıl neme sahip havada günde 1,3 litreye kadar içilebilir su üretebileceğini gösteriyor. Bu, daha önce geliştirilen sistemlerden iki ila beş kat daha verimli.

Araştırma, ACS Energy Letters dergisinde yayımlanan "Kurak Ortamlar için Kompakt Çok Döngülü Yüksek Performanslı Atmosferik Su Hasat Makinesinin Tasarımı" başlıklı çalışmada detaylandırıldı. Bu yeni teknoloji, küresel içme suyu talebine sürdürülebilir bir çözüm