Bilim insanlarından uyarı: Gece kahvesi tehlikeli olabilir

Günümüzde kahve, milyonlarca insanın vazgeçilmez alışkanlığı. Sabahları enerji verici bir içecek olarak görülen kahve, gece tüketildiğinde ise düşündüğünüz kadar masum olmayabilir. Teksas Üniversitesi El Paso kampüsü araştırmacılarının yayımladığı yeni bir çalışma, geç saatlerde alınan kafeinin beyinde impulsif davranışları tetikleyebileceğini ortaya koydu.

KAFEİN ETKİSİNDE ZAMAN FAKTÖRÜ

Araştırmanın yazarlarından biyolog Paul Sabandal, kafeinin günlük hayatta çok yaygın kullanıldığını, bu nedenle etkilerinin farklı koşullarda incelenmesi gerektiğini söyledi. Çalışmaya katılan diğer araştırmacı Kyung-An Han ise şunu vurguladı:

“Kafeinin etkileri kişiden kişiye değişiyor. Ancak aynı bireyde bile kafeinin etkisi her zaman aynı değil. Zamanlama çok önemli.”

ABD’de yetişkinlerin yaklaşık yüzde 85’inin her gün kahve içtiği tahmin ediliyor. Dünya genelinde ise günde 2 milyardan fazla fincan kahve tüketiliyor.

MEYVE SİNEKLERİ ÜZERİNDE DENEY

Araştırmacılar, insanlar ile genetik ve sinirsel benzerlikler taşıyan bir meyve sineği türü üzerinde deneyler yaptı. Sineklerin diyetine farklı miktarlarda kafein eklendi; bazılarına gündüz, bazılarına ise gece saatlerinde kafein verildi. Ayrıca uykusuz bırakılan sineklerde de deneyler tekrarlandı.

Deneylerde, sineklerin güçlü hava akımına tepkileri incelendi. Normalde sinekler bu tür bir rüzgâr karşısında hareketlerini durdururken, gece kafein tüketen sineklerin bunu yapamadığı gözlendi. Araştırmanın yürütücüsü Erick Saldes, “Gece kafein alan sinekler, rüzgâra rağmen uçmaya devam ederek kontrolsüz ve impulsif davranışlar sergiledi” dedi.

KADINLARDA DAHA BELİRGİN

Çalışmada ilginç bir bulgu daha elde edildi. Gece kafein tüketen dişi sineklerde impulsif davranışların erkeklere göre çok daha fazla olduğu gözlendi. Ancak sineklerde insanlardaki östrojen hormonu bulunmadığından, araştırmacılar bunun başka genetik ya da fizyolojik faktörlerden kaynaklandığını düşünüyor.

Gece Kahvesine Karşı Uyarı

Bilim insanları bu sonuçların özellikle gece vardiyasında çalışan sağlık personeli, güvenlik güçleri ve askerler için önemli olduğunu belirtiyor. Çünkü bu gruplar, yorgunluğu gidermek için sıkça kahve veya enerji içeceği tüketiyor. Ancak geç saatlerde alınan kafein, farkında olmadan riskli kararlar ve kontrolsüz davranışlara yol açabilir.