Bilim kurgu gerçek oldu: Şehirleri birbirine bağlayan portal

Yayınlanma: 27.04.2025 - 19:44

Güncelleme: 27.04.2025 - 19:44

Litvanyalı sanatçı Benediktas Gylys, dünya çapında büyük ilgi gören sıra dışı bir sanat projesine imza attı. Gylys'in tasarladığı "Portal" adlı sanat eseri, farklı şehirlerde yaşayan insanları gerçek zamanlı görüntü aktarımıyla birbirine bağlıyor. Adeta bilim kurgu filmlerinden fırlamış bir sahneyi andıran bu proje, sınırları aşarak insanları fiziksel uzaklığa rağmen bir araya getiriyor.

GERÇEK ZAMANLI BAĞLANTI DENEYİMİ

Portallar, şehirlerin merkezinde yer alan büyük, halka şeklinde ekranlardan oluşuyor. Bu ekranlar, bir diğer şehirdeki portal ile canlı bağlantı kurarak iki tarafın da birbirini anlık olarak görmesini sağlıyor. İnsanlar, portalların önüne geldiklerinde başka bir ülkede veya şehirde yaşayan biriyle göz göze gelebiliyor, el sallayabiliyor ve hatta küçük jestlerle iletişim kurabiliyorlar.

Benediktas Gylys’in bu projesi, fiziksel sınırların ötesinde "tek bir dünya" anlayışını güçlendirmeyi hedefliyor. Sanatçı, projesiyle insanlara "uzakta olsak da birbirimize ne kadar benzediğimizi" hatırlatmak istediğini vurguluyor.

ŞU ANA KADAR NERELERDE KURULDU?

İlk portal 2021 yılında Litvanya'nın Vilnius şehrinde ve Polonya'nın Lublin kentinde kuruldu. Büyük ilgi gören bu ilk adımın ardından proje büyüyerek farklı ülkelerde de uygulanmaya başlandı.

Daha sonra, 2024 yılına gelindiğinde, New York ve Dublin şehirleri arasında kurulan ikinci büyük portal, 8 Mayıs 2024 tarihinde resmen açıldı. Bu kurulum, her iki şehirde de büyük ilgi gördü ve sanatçının küresel bağlantı kurma vizyonunun bir parçası olarak dikkat çekti. ?

Ancak, portalın açılışından kısa bir süre sonra, bazı kullanıcıların uygunsuz davranışları nedeniyle sistem geçici olarak kapatıldı. Bu tür olayların önüne geçmek için teknolojik önlemler alındı ve portal yeniden açıldı. ?

Son olarak, Eylül 2024'te, New York–Dublin Portalı kalıcı olarak kapatıldı ve Philadelphia'ya taşındı. Philadelphia'da, Ekim 2024'ten itibaren yeni bir konumda hizmet vermeye başladı.

İNSANLIĞA BİRLEŞME MESAJI

Gylys'in portal projesi, özellikle pandemi sonrası dünyada insanlar arasındaki görünmez duvarları aşmak için bir "dayanışma sembolü" olarak görülüyor. Savaşlar, krizler ve kültürel farklılıkların ön plana çıktığı bir dönemde, bu modern sanat eseri insanlığa umut ve birlik mesajı veriyor.