Bilimsel araştırmalar açıkladı: Sıcak havalar neden uyku getiriyor?

Yaz mevsiminde hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte birçok kişi gün içinde daha yorgun, halsiz ve uykulu hissettiğini fark ediyor. Özellikle öğle saatlerinde artan uyku isteği, çoğu zaman sıcak havanın doğal bir sonucu olarak görülse de bu durumun arkasında vücudun verdiği biyolojik tepkiler yer alıyor. Peki, sıcak havalar neden uyku getiriyor? İşte sıcak havalarda daha uykulu hissetmenizin arkasındaki bilimsel nedenler...

SICAK HAVA UYKU DÜZENİNİ NASIL ETKİLİYOR?

İnsan vücudu, gün boyunca çevresel sıcaklığa uyum sağlayabilmek için sürekli enerji harcar. Özellikle sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek amacıyla terleme mekanizması devreye girer ve bu süreç daha fazla enerji tüketimine neden olabilir.

Artan enerji harcaması ise gün içerisinde:

Halsizlik,

Konsantrasyon kaybı,

Enerji düşüklüğü,

Uyku isteği

gibi belirtilerin ortaya çıkmasına yol açabilir.

BİLİM İNSANLARI NE DİYOR?

Sıcaklık ile uyku arasındaki ilişki üzerine yapılan araştırmalar, çevresel sıcaklığın biyolojik saat üzerinde önemli bir rol oynadığını gösteriyor.

Araştırmacılar, sıcak havalarda artan uyku eğiliminin yalnızca insanlara özgü olmadığını; birçok canlıda benzer biyolojik mekanizmaların bulunduğunu belirtiyor.

1. Vücut enerjisinin büyük bölümü serinlemeye harcanıyor

Yüksek sıcaklıklarda organizmanın önceliği vücut sıcaklığını dengede tutmaktır.

Bunun için:

Terleme artar.

Kan damarları genişler.

Cilt yüzeyine daha fazla kan gönderilir.

Bu süreç ekstra enerji gerektirdiği için kişi gün sonunda kendini daha yorgun hissedebilir.

2. Dehidrasyon uyku hissini artırıyor

Yaz aylarında en sık görülen sorunlardan biri sıvı kaybıdır.

Yoğun terleme nedeniyle:

Su,

Sodyum,

Potasyum gibi mineraller kaybedilir.

Yetersiz sıvı alımı ise;

Halsizlik,

Baş ağrısı,

Konsantrasyon güçlüğü,

Uyku hali

gibi belirtilere neden olabilir.

Bu nedenle uzmanlar sıcak havalarda gün boyunca düzenli su tüketilmesini öneriyor.

3. Terleme nedeniyle daha fazla enerji harcanıyor

Terleme, vücudun doğal soğutma mekanizmasıdır.

Ancak bu süreçte:

Enerji tüketimi artar.

Sıvı kaybı hızlanır.

Kaslar daha çabuk yorulabilir.

Bu durum gün içinde kendinizi daha bitkin hissetmenize neden olabilir.

4. Düşen tansiyon halsizliğe yol açabiliyor

Sıcak hava nedeniyle damarların genişlemesi kan basıncının düşmesine neden olabilir.

Kan basıncı düştüğünde:

Beyne giden kan akışı azalabilir.

Baş dönmesi görülebilir.

Yorgunluk hissi artabilir.

Uyuma isteği oluşabilir.

Özellikle düşük tansiyona yatkın kişiler yaz aylarında bu durumu daha belirgin yaşayabilir.

5. Hormonlar da bu süreçte rol oynuyor

Uyku düzenini kontrol eden hormonlardan biri melatonindir.

Uzun süre güneş altında kalındığında melatonin üretimi baskılanabilir. Gölge veya karanlık ortama geçildiğinde ise hormon salgılanmasının yeniden başlaması bazı kişilerde uyku hissinin artmasına katkıda bulunabilir.

Ayrıca biyolojik saatimizi yöneten sirkadiyen ritim de sıcaklık değişimlerinden etkilenebilir.

6. Evrimsel süreç de etkili olabilir

Bilim insanlarına göre sıcak havalarda dinlenme eğilimi yalnızca günümüz yaşamıyla ilgili değildir.

Bazı araştırmalar;

Meyve sinekleri,

Memeliler,

Diğer canlı türlerinde

en sıcak saatlerde dinlenme davranışının biyolojik olarak programlanmış olabileceğini gösteriyor.

Bu nedenle sıcak havalarda öğle saatlerinde hissedilen uyku isteğinin evrimsel kökenlere dayanabileceği düşünülüyor.

SIESTA ALIŞKANLIĞI BİLİMSEL BİR TEMELE Mİ DAYANIYOR?

İspanya, İtalya ve bazı Latin Amerika ülkelerinde yaygın olan siesta, yani öğle uykusu, uzun yıllardır kültürel bir alışkanlık olarak görülüyor.

Ancak bilim insanları, günün en sıcak saatlerinde dinlenme eğiliminin yalnızca kültürel değil, biyolojik nedenlere de dayanabileceğini ifade ediyor.

Bu nedenle sıcak havalarda kısa süreli dinlenme ihtiyacı oldukça doğal kabul ediliyor.

YAZ AYLARINDA SÜREKLİ UYKULU HİSSETMEMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Sıcak havaların etkisini azaltmak için şu öneriler uygulanabilir:

Gün boyunca yeterli miktarda su tüketin.

Güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarıda kalmamaya çalışın.

Hafif ve dengeli beslenin.

Açık renkli, ince kıyafetler tercih edin.

Serin ortamlarda bulunmaya özen gösterin.

Ağır fiziksel aktiviteleri sabah veya akşam saatlerine bırakın.

Düzenli uyku saatlerini koruyun.

SICAK HAVALARDA UYKU HİSSİ NORMAL Mİ?

Uzmanlara göre yaz aylarında hissedilen hafif uyku hali çoğu zaman vücudun sıcaklığa verdiği doğal bir tepkidir.

Ancak;

Sürekli devam eden aşırı halsizlik,

Bayılma hissi,

Şiddetli baş dönmesi,

Bilinç bulanıklığı

gibi belirtiler görülüyorsa sıcak çarpması veya başka bir sağlık sorunu açısından vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir.