Kilo vermek isteyenlerin en büyük yanılgısı: Aç kalmak mı, düzenli beslenmek mi daha fazla zayıflatıyor?

Kilo verme sürecinde doğru sanılan birçok bilgi, aslında sağlıklı zayıflamanın önündeki en büyük engellerden biri olabiliyor. Özellikle uzun süre aç kalmanın daha hızlı kilo verdirdiği düşüncesi, bilimsel araştırmalarla desteklenmiyor. Peki kalıcı kilo kabını sağlamak için doğru yöntemler nelerdir? İşte bilimsel araştırmaların ortaya koyduğu gerçekler...

AÇ KALMAK ZAYIFLATIR MI?

Kısa süreli açlık sonrasında tartıda görülen kilo kaybı çoğu zaman yağ dokusundan değil, vücuttaki su depolarının azalmasından kaynaklanır. Açlık süresi uzadıkça organizma kendini korumaya almak için farklı mekanizmaları devreye sokar.

Uzun süre aç kalmanın olası etkileri şunlardır:

Bazal metabolizma hızının düşmesi

Kas kütlesinde azalma

Günlük enerji harcamasının azalması

Halsizlik ve yorgunluk

Yoğun açlık hissi nedeniyle kontrolsüz yeme atakları

Bu nedenle uzmanlar, uzun süreli açlık diyetlerinin kalıcı kilo kaybı için uygun bir yöntem olmadığını belirtiyor.

AÇLIK METABOLİZMAYI NASIL ETKİLER?

Vücut, uzun süre enerji alamadığında bunu bir "kıtlık dönemi" olarak algılar.

Bu süreçte:

Enerji harcaması azaltılır.

Metabolizma yavaşlayabilir.

Yağ depolama eğilimi artabilir.

Kas dokusu enerji kaynağı olarak kullanılabilir.

Bu durum kilo vermeyi zamanla zorlaştırabilir ve verilen kiloların geri alınmasına zemin hazırlayabilir.

KAS KAYBI NEDEN ÖNEMLİDİR?

Kilo verirken yalnızca yağ kaybetmek hedeflenmelidir. Ancak yetersiz beslenme durumunda vücut enerji ihtiyacını karşılamak için kas dokusunu da kullanabilir.

Kas kaybının sonuçları:

Metabolizma hızının düşmesi

Günlük kalori ihtiyacının azalması

Fiziksel performansın gerilemesi

Kilo vermenin zorlaşması

Kas kütlesinin korunması için yeterli protein alımı ve düzenli fiziksel aktivite büyük önem taşır.

SÜREKLİ AÇ KALMAK NEDEN DAHA FAZLA YEMEYE YOL AÇABİLİR?

Uzun süre aç kalan kişilerde iştahı düzenleyen hormonlarda değişiklikler meydana gelebilir.

Özellikle:

Açlık hissini artıran ghrelin hormonu yükselebilir.

Tokluk hissiyle ilişkili leptin hormonunun etkisi azalabilir.

Bu hormonal değişimler, uzun süre aç kaldıktan sonra aşırı yemek yeme isteğini artırabilir ve kilo kontrolünü zorlaştırabilir.

DÜZENLİ YEMEK YEMEK ZAYIFLAMAYA NASIL YARDIMCI OLUR?

Kalıcı kilo kaybının temelinde sürdürülebilir beslenme alışkanlıkları yer alır.

Dengeli beslenme sayesinde:

Kan şekeri daha dengeli seyredebilir.

Açlık krizleri azalabilir.

Kas kütlesi korunabilir.

Günlük enerji seviyesi desteklenebilir.

Metabolizma düzenli çalışmaya devam edebilir.

Buradaki önemli nokta, ihtiyaçtan fazla değil; vücudun gereksinimlerine uygun miktarda ve doğru besinleri tüketmektir.

PROTEİN TÜKETİMİ YAĞ YAKIMINI DESTEKLEYEBİLİR

Protein açısından zengin besinler, kilo kontrolünde önemli rol oynar.

Proteinler:

Daha uzun süre tokluk sağlayabilir.

Kas kütlesinin korunmasına katkıda bulunabilir.

Sindirim sırasında diğer besin gruplarına göre daha fazla enerji harcanmasına neden olabilir.

Protein kaynakları arasında:

Yumurta

Yoğurt

Kefir

Tavuk

Hindi

Balık

Baklagiller

yer alır.

LİFLİ BESİNLER NEDEN ÖNEMLİDİR?

Sebze, meyve, tam tahıllar ve baklagiller yüksek lif içerikleri sayesinde sindirimi destekleyebilir.

Lifli besinler:

Tokluk hissini uzatabilir.

Kan şekeri dalgalanmalarını azaltmaya yardımcı olabilir.

Bağırsak sağlığını destekleyebilir.

ARALIKLI ORUÇ GERÇEKTEN İŞE YARIYOR MU?

Son yıllarda en çok araştırılan beslenme modellerinden biri aralıklı oruç (intermittent fasting) yöntemidir.

Bu yöntemde belirli saatler boyunca yemek yenmez, kalan zaman diliminde ise dengeli beslenilir.

Araştırmalar, uygun bireylerde ve uzman kontrolünde uygulandığında aralıklı orucun:

Kalori alımını azaltmaya yardımcı olabileceğini,

İnsülin duyarlılığını destekleyebileceğini,

Kilo kontrolüne katkı sağlayabileceğini göstermektedir.

Ancak aralıklı oruç herkes için uygun olmayabilir. Özellikle çocuklar, hamileler, emziren anneler ve bazı kronik hastalığı bulunan kişiler için farklı beslenme planları gerekebilir.

KALICI KİLO VERMEK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Sağlıklı kilo kontrolü için şu öneriler öne çıkıyor: