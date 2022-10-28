'Bilinçsiz sosyal medya kullanımı depresyona neden oluyor'

28 Ekim 2022 Cuma, 07:00

Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi giderek büyürken, Sosyal Medya Uzmanı Alaattin Çağıl'dan bu konuda önemli bir uyarı geldi. Çağıl, ailelere büyük iş düştüğünü ifade ederek, çocuklarda sosyal medyanın bilinçli bir şekilde kullanılmasının önemine vurgu yaptı.

"ÇOCUKLARI OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Alaattin Çağıl, "Çocuklar sosyal medya ile çok daha erken yaşlarda tanışmaya başladı. Bu durum, giderek kötü niyetli kişilerin yoğunluk kazandığı sosyal medyanın çocukların ruh hallerine olumsuz etkide bulunmasına neden oluyor. Buradaki asıl mesele çocukların sosyal medyanın kötü etkilerinden korunabilmesi. Bu noktada anne ve babalara çok iş düşüyor. Çocuklarıyla sosyal medya kullanımı ile konuşarak, onların sosyal medya platformlarını bilinçli bir şekilde kullanmalarını sağlamaları çok önemli. Çocuklar ve gençler, artık öncekinden daha fazla sosyal medya platformlarında zaman geçiriyor. Çocuklar hangi sitelere giriş yapıyor, internette ne kadar zaman harcıyor bunların hepsi bir hayli önemli olduğundan çocukların bu süreçte yalnız bırakılmamaları gerekiyor. Yine burada da anne ve baba, çocuklarıyla konuşarak sosyal medya platformlarında nelere dikkat etmeleri gerektiği hakkında çocuklarına bilgi vermeli" diye konuştu.

"BİLİNÇSİZ KULLANIM SORUNLARA YOL AÇABİLİR"

Çocukların sosyal medya platformlarında gün içinde fazla vakit geçirmesinin stres ve kaygı sorunlarını beraberinde getirdiğini belirten Çağıl, şöyle devam etti:

Sosyal medya platformları çocuklara çok cazip geliyor; çünkü bambaşka bir ortam. Bu tür platformlarda artık çok daha fazla kötü niyetli insanların olduğunu görüyoruz. Sanal dünyada fazla vakit geçiren çocuk, kendini o dünyaya kaptırmaya başlıyor. Ayrıca bilinçsiz sosyal medya kullanımı depresyon, stres ve kaygı gibi önemli sorunlara yol açabilir"