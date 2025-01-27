Bill Gates hayatının en büyük hatasını açıkladı: 'Eşimden boşanmak'

Yayınlanma: 27.01.2025 - 12:01

Güncelleme: 27.01.2025 - 12:01

Bill Gates, 2025 başında açıklanan 107 milyar 400 milyon dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanları arasında yer alıyor.



Ancak, 69 yaşındaki ünlü milyarder, hayatındaki en büyük hatanın teknoloji imparatorluğunu kurduğu eşi Melinda Gates'ten boşanmak olduğunu belirtti.

2021 yılında 27 yıllık eşi Melinda Gates'ten boşanan Gates, boşanma tazminatı olarak 76 milyar dolar ödemişti. Bu ödeme, servetinde büyük bir azalmaya yol açmış ve milyarderler sıralamasında önemli bir düşüş yaşanmasına neden olmuştu.

Gates, yaptığı açıklamada, "Başka önemli hatalarım da var ama hiçbiri önemli değil. Boşanma olayı, ben ve Melinda için en az iki yıl boyunca perişan edici oldu" ifadelerini kullandı.

Boşanmasının ardından eski eşiyle dostane bir ilişki sürdürdüklerini belirten Bill Gates, "Melinda ve ben hâlâ birbirimizi görüyoruz, üç çocuğumuz ve iki torunumuz var, bu yüzden aile etkinlikleri oluyor. Çocukların durumu iyi. İyi değerlere sahipler" dedi.

Gates, trilyon dolarlık teknoloji şirketini yaratırken en büyük payın, Melinda Gates ile olan evliliğine ait olduğunu kabul etti.