Bin yıllık tohum... ‘Karakılçık’ toprakla buluştu

Bin yıllık ata tohumu ‘Karakılçık’ buğdayı toprakla buluştu

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.12.2023 - 12:20
Bin yıllık tohum... ‘Karakılçık’ toprakla buluştu
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Zile Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İstasyon Mahallesinde bulunan belediye arazisinde Karakılçık buğdayını toprakla buluşturdu.

Zile Belediyesi, Ata tohumu Karakılçık buğdayının üretimini yaygınlaştırma projesine devam ediyor. Zile Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İstasyon Mahallesinde bulunan belediye arazisinde Karakılçık buğdayını toprakla buluşturdu. Bin yıllık ata tohumunun ilçede yetiştirilmesi için çalışmalara her yıl devam ettiklerini belirten Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, “Zile gibi geniş tarım arazilerine sahip, iklim bakımından elverişli bu bölgelerde çok önemli bir misyonumuz var. Zile olarak ülkemizin sağlıklı gıdaya erişimi noktasında bir misyona sahip olabiliriz. Bunu sürdürebilmemiz açısından kendimize özgü bu tür tohumlarla elde ettiğimiz ürünleri Anadolu’ya ve ihtiyaç olan yurt dışındaki insanlara sunmamız gerekiyor. Bu açıdan bu çalışmayı önemsiyoruz. İlçemizin gelişmesi açısından turizm ve tarım odaklı çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.


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