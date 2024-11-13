Binlerce yıla meydan okuyorlar: Büyük İskender’in kurduğu ünlü şehirler

Yayınlanma: 13.11.2024 - 09:48

Güncelleme: 13.11.2024 - 09:48

Büyük İskender’in kurduğu şehirler, sadece askeri üsler değil, kültür, bilim ve ticaret merkezleri olarak da gelişti. Bu şehirler aracılığıyla Yunan kültürü, Asya ve Orta Doğu’nun kadim kültürleriyle harmanlandı. Büyük İskender’in iz bıraktığı bu şehirler, bugün hâlâ farklı kültürleri bir araya getiren semboller olarak varlıklarını sürdürüyor.

1. İskenderiye (Mısır)

Mısır’daki İskenderiye, Büyük İskender’in kurduğu en meşhur şehirlerden biridir. 331 yılında Akdeniz kıyısında kurulan bu şehir, kısa sürede bilimin, kültürün ve ticaretin merkezi haline gelmiştir. İskenderiye Kütüphanesi ve İskenderiye Feneri, şehri antik dünyanın en önemli merkezlerinden biri yapmıştır. Günümüzde de modern bir kent olan İskenderiye, Mısır’ın en büyük şehirlerinden biri olarak İskender’in mirasını yaşatır.

2. İskenderiye (Ariana) – Bugünkü Kabil, Afganistan

Güney Asya’da İskender’in izlerini taşıyan önemli şehirlerden biri, Afganistan’ın başkenti Kabil’dir. O dönemde Ariana olarak bilinen bu bölge, Hindistan’a geçiş yolu üzerinde stratejik bir noktada yer almaktaydı. İskender burada bir şehir kurarak hem ordusunu dinlendirmiş hem de ticaret yollarını güvence altına almıştır.

3. İskenderiye Eschate – Bugünkü Hucand, Tacikistan

Orta Asya’da kurulan bu şehir, İskender’in Asya’nın en uç noktalarına kadar uzanan seferlerinin bir göstergesi olarak kabul edilir. “En Uzak İskenderiye” anlamına gelen bu şehir, bugünkü Tacikistan’da Hucand olarak bilinir. İskender, burada kurduğu sınır şehriyle bölgenin güvenliğini sağlamak ve gücünü pekiştirmek istemiştir.

4. İskenderun – Hatay, Türkiye

İskender’in kendi adını verdiği şehirlerden biri de bugünkü Türkiye’de bulunan İskenderun’dur. Akdeniz kıyısındaki bu şehir, İskender’in seferleri sırasında stratejik öneme sahip bir liman ve ticaret merkezi olarak kuruldu. İskenderun, Orta Doğu ve Akdeniz arasındaki geçiş noktası olmasıyla bölgesel ticaret ve kültür etkileşiminde büyük rol oynadı. Günümüzde de önemli bir liman kenti olarak önemini sürdürüyor.