Altın İskender ödülü Happy Holidays’in
65. Selanik Uluslararası Film Festivali’nin Theo Angelopoulos adına verilen Altın İskender ödülünü (10 bin Euro) Scandar Copti’nin yönettiği Happy Holidays (Filistin-Almanya -Fransa-İtalya-Katar) filmi kazandı.
ALTIN VE GÜMÜŞ İSKENDER ÖDÜLLERİ
65.Selanik Selanik Film Festivali’nin ilk ve ikinci filmlerini çeken yönetmenlerin yarıştığı Uluslararası Yarışma Bölümü’nün büyük ödülü Altın İskender’i (10 bin Euro) Scandar Copti’nin çektiği Happy Holidays aldı. Gümüş İskender (5 bin Euro) en iyi yönetmen ödülü Julie Keeps Quiet’ı (Belçika-İsveç) ) yöneten Leonardo Van Dijl’e verildi.
Happy Holidays
Julie Keeps Quiet
EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ
En iyi kadın oyuncu ödülü On Falling’’teki (Laura Carreira/İngiltere-Portekiz) rolüyle Joana Santos’un oldu.
On Falling
EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ
To a Land Unknown (İngiltere-Filistin-Fransa-Yunanistan-Hollanda-Almanya-Katar-Sudi Arabistan) filmindeki yorumundan ötürü Mahmood Bakri en iyi erkek oyuncu seçildi.
To a Land Unknown
Uluslararası Yarışma jürisi Sara Driver (Yönetmen-yapımcı), Denis Coté (Yönetmen), Konstantinos Kontovrakis’ten (Yapımcı) oluşuyordu.
MEET THE NEIGHBORS ÖDÜLLERİ
Michel Demopoulos adına verilen Altın İskender ödülü (10 bin Euro) Alessandro Cassiogli ile Casey Kaufman’ın birlikte yönettiği Vittoria filmine verildi.
Vittoria
En iyi yönetmen Gümüş İskender ödülünü (5 bin Euro) Laila Abbas’ın Thank You for Banking With Us ((Filistin-Almanya-Sudi Arabistan-Katar-Mısır) aldı.
Thank You for Banking With Us
En iyi kadın oyuncu Antonia Zegers (The Exiles, Belén Funes/ (İspanya-Şili) seçildi.
The Exiles
Elvira Lara The Exiles’daki rolüyle Özel Mansiyon ödülü aldı.
The Exiles
En iyi erkek oyuncu ödülünü U Are the Universe’deki (Pavlo Ostrikov/Ukrayna-Belçika) rolüyle Volodymyr Kravchuk aldı.
U Are the Universe
Christos Massalas’ın yönettiği Killerwood (Yunanistan) filminin tüm oyuncularına Özel Mansiyon ödülü verildi.
Killerwood
FILM FORWARD ÖDÜLLERİ
Altın İskender ödülü (8 bin Euro) Matthew Rankin’in yönettiği Universal Language (Kanada) filmine verildi.
Universal Language
Gümüş İskender en iyi yönetmen ödülü (4 bin Avro) Xoftex’i (Almanya-Fransa) çeken Noaz Deshe’nin oldu.
Xoftex
Daniel Bolda’nın Maldives (Yunanistan) filmine Özel Mansiyon ödülü verildi.
Maldives
IMMERSIVE: ALL AROUND CİNEMA ÖDÜLLERİ
Altın İskender ödülünü (2 bin Euro) Zilvinas Naujokas, Vilius Petrauskas, Mantas Pronckus, Donatas Ulvydas’ın yönettiği Play Life (Litvanya) aldı.
Play Life
Journey of Piraeus’a (Filippos Tsitos/ Yunanistan) Özel Mansiyon ödülü verildi.
Journey of Piraeus
PODCAST ÖDÜLÜ
Anastasia Sotiropoulos’un yönettiği Friends in Liminal Spaces’e (Yunanistan) en iyi podcast (2 bin Euro) ödülünü aldı.
Friends in Liminal Spaces
A Story Told by the Mountains (Christos Kapenis, Katerina Anastasiou /Yunanistan) filmine Özel Mansiyon ödülü verildi.
A Story Told by the Mountains
MERMAID ÖDÜLÜ
Ray Yeung’un All Shall Be Well’i (Hong Kong) Mermaid ödülünü aldı.
All Shall Be Well
SMART7 ÖDÜLÜ
Smart7 ödülü(5 bin Euro) It’s Not My Film’e (Maria Zbaska/ Polonya) verildi.
It’s Not My Film
FOS ÖDÜLÜ
İlk filmlerinde ya da yardımcı rollerde oynayan kadın ve erkek oyunculara verilen bu ödül 3 bin Euro tutarında.
Eva Samioti ile Myrto Meitani-Kastrinaki Riviera’daki (Orfeas Peretzis/ Yunanistan) rolleriyle en iyi kadın oyuncu ödülünü paylaştılar.
Riviera
Yannis Karampampas Wishbone’daki (Penny Panagiotopoulou/ Yunanistan) yorumuyla en iyi erkek oyuncu seçildi.
Wishbone
ALPHA BANK ACCESSIBILITY ÖDÜLÜ
Üç bin Euro tutarındaki bu ödül Tremolo (Almanya) filminin yönetmeni Leonard Mink ile genç oyuncusu Ben Kremer arasında paylaştırıldı.
Tremolo
ERT YUNAN TELEVİZYON KANALI ÖDÜLLERİ
En iyi film ödülü (3 bin Euro) Orfeas Peretzis’in yönettiği Riviera’ya (Yunanistan) verildi.
Özgün müzik ödülü (2 bin Euro) Maldives filminin müziğini besteleyen Yannis Veslemes’e verildi.
İNSAN HAKLARI ÖDÜLÜ
Leonardo Van Dijl’in yönettiği Julie Keeps Quiet İnsan Hakları ödülünün sahibi oldu.
YUNAN FİLM VE ODYOVİZÜEL MERKEZİ ÖDÜLLERİ
Yunan Film ve Odyovizüel Merkezi, ilk filmi Kyuka Before Summer’s End’ii çeken Kostis Charamountanis’e 5 bin Euro tutarında ödül verdi.
Kyuka Before Summer’s End
En iyi mekan- yapım tasarımı ödülünü (1.500 Euro) Riviera filminde çalışan yapım tasarımcıları Marios Dimopoulos ile Niki Saliagapoulou aldılar.
J.F.COSTOPOULOS VAKFI ÖDÜLÜ
Uluslararası Yarışma bölümünde yer alan Arcadia (Yorgos Zois/ Yunanistan-Bulgaristan) en iyi film seçildi (3 bin Euro).
Arcadia
FINOS FILM ÖDÜLÜ
Finos Film ödülünü Kyuka Before Summer’s End kazandı.
FIPRESCI (ULUSLARARASI FİLM ELEŞTİRMENLERİ FEDERASYONU) ÖDÜLÜ
Fipresci jürisi Uluslararası Yarışma kategorisinde Arcadia’yı, Ulusal kategoride Riviera’yı en iyi film seçti.
YUNAN FİLM ELEŞTİRMENLERİ (PEKK) ÖDÜLÜ
Yunanlı Film Eleştirmenleri jürisi, Meat’i (Dimitris Nakos Yunanistan) iyi film seçti.
Meat
WIFT (SİNEMA VE TV’DE ÇALIŞAN KADINLAR) ÖDÜLÜ
Johanna Gomez Terrero’nun Sugar Island’ı (Dominik Cumhuriyeti-İspanya) en iyi film seçildi.
Sugar Island
CREW UNITED ÖDÜLÜ
Meat (Dimitris Nakos/ Yunanistan) en iyi film seçildi.
GENÇLİK JÜRİSİ ÖDÜLLERİ
Selanik Aristotelous Üniversitesi Sinema bölümü öğrencilerinden oluşan Gençlik jürisi en iyi film olarak Kyuka Before Summer’s End’i (Yunanistan) seçti.
Özel Jüri Ödülü’nü Dimitris Nakos’un The Meat’ine (Yunanistan) verdi.
FISCHER İZLEYİCİ ÖDÜLLERİ
İzleyici, uluslararası yarışma bölümünde Mahdi Fleifel’in yönettiği To a Land Unknown’ı en iyi film seçti.
Meet the Neighbors bölümünden The Mohican’ı (Frederic Farucci/ Fransa) ödüllendirdi.
The Mohican
Film Forward bölümünden Kyuka Before Summer’s End en iyi İzleyici Ödülü’nü aldı.
Resmi Seçki bölümünden izleyici en iyi film ödülünü Ghostlight’a (Alex Thompson-Kelly O’Sullivan/ ABD) verdi.
Ghostlight
Michael Caccoyannis adına verilen Ulusal Film Ödülü Wishbone’a (Penny Panagiotopoulou) verildi.
CROSSROADS ORTAK YAPIM FORUMU ÖDÜLLERİ
Two-Thirty Five (2/35) adlı Post Prodüksiyon Ödülü Türkiye’den katılan Kambur’a (The Hunchback/ Yönetmen: Ahu Öztürk, Yapımcı: Pınar Aydın -Leyla Film) verildi.
Kambur (The Hunchback) ayrıca Greener Screen Ödülü’nü The Appalling Human Voice of the Animals (Yönetmen: Neritan Zinxhiria,Yapımcı: Efijeni Kokedhima-Reconstructing Memories/Yunanistan) ile paylaştı.
AGORA WORKS IN PROGRESS ÖDÜLÜ
119 Marvilla Stüdyo Ödülü’nü (Ses miksajı servisi) Türkiye’dan katılan proje Lifelike ‘a (Yönetmen: Ali Vatansever, Yapımcı: Selin Vatansever Tezcan, Oya Özden Özdemir ( Terminal Film) , Aytun Aktan Bahçeci( Aktan Görsel Sanatlar), Ortak Yapımcı: Antigoni Rota (Foss Productions), Türkiye-Yunanistan) verildi.
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